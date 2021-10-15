بالفيديو.. استشاري: لا تتزوج قبل التحقق من 3 عناصر أساسية

الرياض - محمد عبدالله - قال ناصر الجميعة استشاري الإرشاد النفسي والأسري، اليوم الجمعة، إن سن الزواج المناسب ما بين 25 إلى 28 سنة، مؤكدًا أن هناك ثلاثة عناصر يجب تحققها للزواج.

وأوضح الجميعة، خلال لقائه مع «برنامج 120» المذاع عبر فضائية «الإخبارية»، أن السن المناسب للزواج هو الحال، حتى لو كان عمرك 18 سنة.

أولها ضرورة معرفة صدمة الطفولة، والتي غالبًا ما تؤثر على حياتك كلها كالفقد والإهانة أو الفشل.

وأكد أن العنصر الثاني هو تحقيق الحد الأدنى من الاتزان النفسي والحياتي، كالقدرة على العمل وتكوين العلاقات مع النفسية السوية والصحة الجيدة.

وثالثًا وضوح الهدف من العلاقة، مشيرًا إلى أن العمر حالة وليس سنوات، فهناك من سنه 35 سنة وعمر تفكيره 8 سنوات فقط.

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