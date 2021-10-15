حساب المواطن يعلن عن إجراء هام بشأن طلبات الاعتراض على استحقاقات «الدفعة 47»

الرياض - محمد عبدالله - أعلن برنامج حساب المواطن، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 47.

وقال الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن عبر موقع «تويتر»: «حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 47 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط، اضغط هنا».

وكان برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، تفاصيل إيداع الدعم المخصص للدورة 47 من دعم حساب المواطن لشهر أكتوبر.

وأكد حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن البرنامج قدم 1.9 مليار ريال لـ 10.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر أكتوبر.

كما صرف برنامج حساب المواطن خلال الدفعة 47، نحو 23 مليون ريال عبارة عن تعويضات للدفعات السابقة، كما أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم.

وأوضح برنامج حساب المواطن أن البرنامج صرف نحو 105 مليارات ريال سعودي إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ47 لشهر أكتوبر.

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