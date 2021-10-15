«نشرة عاجل».. إحباط تهريب أكثر من 1.5 كيلو كوكايين مخبأة داخل أحشاء مسافرَيْن وإطلاق درون زراعية من محافظة رماح

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، منها: «الجمارك» تعلن إحباط محاولتي تهريب أكثر من 1.5 كيلوجرام من الكوكايين مخبأة في أحشاء مسافرَيْن، ولأول مرة بالسعودية والوطن العربي إطلاق درون زراعية من محافظة رماح، فلكية جدة تؤكد اقتران الزهرة وقلب العقرب بسماء السعودية والوطن العربي السبت، 4 مناطق تتأثر بالأمطار الرعدية ونشاط الرياح والأتربة اليوم، نائب الرئيس اليمني يؤكد أن تهاون المجتمع الدولي في الإشراف على تنفيذ اتفاق ستوكهولم أفرز نتائج عكسية، عون يبحث مع وزير العدل التحقيقات بشأن اشتباكات الطيونة، قرار مفاجئ من مدرب النصر بشأن «حمدالله» قبل موقعة الوحدة.

إحباط محاولتي تهريب أكثر من 1.5 كيلوجرام من الكوكايين مخبأة في أحشاء مسافرَيْن

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك خالد الدولي بالرياض وميناء جدة الإسلامي، من إحباط محاولتي تهريب كمية من الكوكايين، بلغت أكثر من 1.5 كيلوجرام، عُثِر عليها مخبأةً داخل أحشاء مسافرَيْن قدما إلى المملكة.

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية التفتيش على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة عبر مطار الملك خالد الدولي اشتبه المفتش الجمركي من خلال تطبيق معايير الاشتباه بأحد ركاب الرحلة، وبتفتيش الراكب عُثر بداخل أحشائه على 91 كبسولة تحتوي على 855 جرامًا من مادة «الكوكايين».

إطلاق درون زراعية من محافظة رماح

شهدت محافظة رماح بمنطقة الرياض، إطلاق أول طائرة درون زراعية في المملكة والوطن العربي.

وذكرت قناة «الإخبارية» في تقرير لها، أنه تم إطلاق الدرون الزراعية بإشراف هيئة تطوير محمية الأمير عبد العزيز بن محمد، وتختصر الدرون الكثير من الوقت والجهد كما تعد مرجعًا للأبحاث والبيانات.

اقتران الزهرة وقلب العقرب بسماء السعودية والوطن العربي.. السبت

يرصد غدًا السبت (16 أكتوبر 2021) بسماء السعودية والوطن العربي، اقتران كوكب الزهرة بنجم قلب العقرب بعد غروب الشمس وبداية الليل؛ حيث سيزينان الأفق الجنوبي الغربي، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة، وهو الاقتران الأقرب بينهما منذ 8 سنوات.

4 مناطق تتأثر بالأمطار الرعدية ونشاط الرياح والأتربة.. الجمعة

نبّه المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وذلك بعدد من المواقع في 4 مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة من اليوم الجمعة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن منطقتي جازان «الدائر، العارضة، العيدابي، فيفا» وعسير «رجال المع، محايل» تشهدان هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

نائب الرئيس اليمني: تهاون المجتمع الدولي في الإشراف على تنفيذ اتفاق ستوكهولم أفرز نتائج عكسية

قال نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح إن تهاون المجتمع الدولي في الإشراف على تنفيذ اتفاق ستوكهولم أفرز نتائج عكسية بعد تنصل ميليشيا الحوثي الإرهابية عنه بدعم من إيران.

وأكد الفريق محسن لدى لقائه في مدينة الرياض، المبعوث السويدي الخاص إلى اليمن بيتر سيمنبي، أن ما تتعرض له مديرية العبدية بمحافظة مأرب من حصار غاشم، من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتعريض أكثر من 35 ألف مدني لخطر الإبادة الجماعية وما تتعرض له مدن يمنية أخرى ومناطق في المملكة العربية السعودية، من تصعيد بالصواريخ الباليستية والطيران المسير هي أدلة واضحة لنتائج اتفاق ستوكهولم وتهاون المجتمع الدولي في تنفيذه، الأمر الذي دفع الميليشيا، للتمادي أكثر وسمح لها باستمرار استقدام الأسلحة والدعم الإيراني.

عون يبحث مع وزير العدل التحقيقات بشأن اشتباكات الطيونة

بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، مع وزير العدل التحقيقات بشأن اشتباكات الطيونة.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان لها: «الرئيس عون عرض مع وزير العدل القاضي هنري خوري لضرورة تفعيل دور مجلس القضاء الأعلى لاسيما بعد تعيين أربعة أعضاء فيه وأدائهم مع العضو الخامس اليمين القانونية».

قرار مفاجئ من مدرب النصر بشأن «حمدالله» قبل موقعة الوحدة

يطمح البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق النصر، إلى تجاوز الاختبار الأول رفقة العالمي أمام ضيفه الوحدة الإماراتي، بحثًا عن تقديم أوراق الاعتماد أمام مدرج الشمس، والعبور من الباب الواسع إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

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