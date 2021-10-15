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الوحيد في الشرق الأوسط.. مركز الطوارئ والكوارث ينضم لمنظمة الصحة العالمية

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الرياض - محمد عبدالله - أعلن وكيل وزارة الصحة، عبدالله عسيري، انضمام مركز الطوارئ والكوارث بوزارة الصحة، إلى منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أنه الوحيد ضمن دول الشرق الأوسط المنضم للمراكز المتعاونة مع المنظمة الأممية.

وقال وكيل الصحة عبر حسابه على موقع «تويتر»: «المراكز المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية هي مؤسسات ومراكز وطنية يرشحها المدير العام للمنظمة عبر عملية طويلة من التقييم بغرض الاستفادة من مخرجات هذه المراكز في دعم البرامج الدولية للمنظمة».

وأضاف: «مركز الطوارئ والكوارث بوزارة الصحة هو الوحيد في شرق المتوسط و كلنا فخر بذلك».

 

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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