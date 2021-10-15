شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن حالات كورونا الجديدة وتشدد على أخذ الجرعة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة على أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بها كونها السبيل الوحيد لمواجهة المتحورات، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" أو تطبيق "توكلنا" للحصول على لقاح كورونا.

وفي نفس السياق أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ 24 الماضية، تضمنت تسجيل 48 حالة مؤكدة، وتعافي 42 حالة، فيما بلغت الحالات الحرجة 112 حالة.

وبينت الإحصائية، أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ 547845 حالة، وعدد حالات التعافي 536859 حالة، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 8758 حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.