محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ واس: سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، مساعدات طبية متنوعة لجمهورية تشاد لمكافحة جائحة كورونا (كوفيد – 19). وقام بتسليم المساعدات نيابة عن المركز نائب رئيس البعثة السعودية عبدالعزيز البداح، بحضور ممثل وزارة الصحة والتضامن الوطني الدكتور جدي علي سوقودي. وتأتي هذه المساعدات استمرارا لدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – التي تقدمها عبر المركز للدول الشقيقة والصديقة لمواجهة جائحة كورونا.

كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم مساعدات طبية متنوعة لجمهورية تشاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.