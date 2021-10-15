السعودية | 48 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة حول مستجدات فيروس كورونا أنه تم تعافي 42 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 536,859 فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 547,845، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8,758 حالة.