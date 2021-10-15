شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 50 ألف م2 من التعديات على أراضٍ حكومية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت أمانة محافظة جدة ممثلة ببلدية طيبة الفرعية تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة إجمالية بلغت 50.000 م2.

وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية المهندس محمد جابر الزهراني أن الفرق الميدانية باشرت متابعة 12 موقعًا بمخطط الوفاء العشوائي، حيث جرى إزالة عدد من "الأحواش" والغرف على مساحة قدرت بـ 50 ألف متر، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الأمانة للحد من الممارسات العشوائية على الطرق والأراضي الفضاء وإزالة المخالفات ومظاهر التلوث البصري والبيئي.

وتهيب الأمانة بالجميع ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات وعدم البناء إلا وفق الاجراءات النظامية، للمحافظة على حقوق الجميع، مؤكدةً مضيها في رصد جميع المخالفات واستكمال الاجراءات اللازمة حيالها.