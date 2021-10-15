أفرجت النيابة العامة، اليوم، بالكفالة عن أحد الأحداث بعد دهسه مواطناً آخر؛ ما أدّى إلى وفاته في الحال، ليلة أمس.
وتفصيلاً، عند قيام أحد الأشخاص، مساء أمس، بقطع الطريق السريع مقابل حجز المركبات بالشرائع فُوجئ بمركبة ترتطم به وتلقي به مضرجاً في دمائه، وعلى الفور باشرت دوريات المرور موقع الحادث بعد تجمهر بعض الأشخاص حول المصاب وتولت تنظيم حركة السير.
هذا وباشرت فرقة إسعاف الحادث، واتضح من خلال الكشف على المصاب أنه فارق الحياة؛ لتتولى مركبة نقل الأموات نقل المتوفى إلى ثلاجة الأموات بمستشفى الملك فيصل.
وعلمت “الخليج 365”؛ أن الجاني فرّ من موقع الحادث متوجهاً إلى منزله؛ ليقوم والده بتسليمه إلى الجهات الأمنية التي تولت التحفظ عليه وتسليمه للنيابة العامة بحكم الاختصاص.
15 أكتوبر 2021 – 9 ربيع الأول 1443 02:51 PM
في واقعة باشرها “المرور” بعد تجمهر ومن بعده الإسعاف الذي أكّد الوفاةفرّ وسلّمه والده والنيابة تفرج عنه بكفالة.. حدث يدهس مواطناً فيقتله بمكة
أفرجت النيابة العامة، اليوم، بالكفالة عن أحد الأحداث بعد دهسه مواطناً آخر؛ ما أدّى إلى وفاته في الحال، ليلة أمس.
وتفصيلاً، عند قيام أحد الأشخاص، مساء أمس، بقطع الطريق السريع مقابل حجز المركبات بالشرائع فُوجئ بمركبة ترتطم به وتلقي به مضرجاً في دمائه، وعلى الفور باشرت دوريات المرور موقع الحادث بعد تجمهر بعض الأشخاص حول المصاب وتولت تنظيم حركة السير.
هذا وباشرت فرقة إسعاف الحادث، واتضح من خلال الكشف على المصاب أنه فارق الحياة؛ لتتولى مركبة نقل الأموات نقل المتوفى إلى ثلاجة الأموات بمستشفى الملك فيصل.
وعلمت “الخليج 365”؛ أن الجاني فرّ من موقع الحادث متوجهاً إلى منزله؛ ليقوم والده بتسليمه إلى الجهات الأمنية التي تولت التحفظ عليه وتسليمه للنيابة العامة بحكم الاختصاص.
الكلمات المفتاحية
كانت هذه تفاصيل خبر فرّ وسلّمه والده والنيابة تفرج عنه بكفالة.. حدث يدهس مواطناً فيقتله بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.