“الداخلية في أسبوع”.. سقوط “مخدرات شاحنة الذرة” ووظائف عسكرية للنساء

محمد بن مسعود - الدمام - ضبط مخالفين للبيئة والاحترازات والإقامة.. ووحدات “الأحوال” المتنقلة تواصل

حقّقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، نجاحات في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر “تويتر”، فيديو بعنوان “الداخلية في أسبوع”، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة خلال الفترة من 3 وحتى 9 ربيع الأول 1443هـ، الموافق 9 وحتى 15 أكتوبر 2021م.

وأشارت الوزارة، عبر الحساب، إلى قيام المديرية العامة لمكافحة المخدرات بإحباط محاولة تهريب 1.531.791 قرص إمفيتامين مخدر مهربة إلى المملكة داخل شاحنة محملة بحبوب الذرة عبر منفذ البطحاء، وذلك بالتعاون مع الجانب الإماراتي، والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والقبض على المتهمين فيها، كما قبضت على 4 مقيمين من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة، بحوزتهم أكثر من 4 كيلوجرامات من مادة الميث إمفيتامين المخدر الشبو.

وتضمّن الفيديو إعلان وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم 65 من حملة الثانوية العامة بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1443 هجري وذلك عبر منصة (أبشر، توظيف) بوزارة الداخلية.

وضم الفيديو كذلك إعلان وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للجوازات “نساء” على رتبة جندي وذلك خلال الفترة من 10 حتى 15/ 3/ 1443هـ، وذلك عبر منصة (أبشر – التوظيف).

ولفت كذلك إلى استعراض مديرية الأمن العام للجهود التي تقوم بها في الحد من الكوارث والأزمات وذلك ضمن مشاركة وزارة الداخلية في جناح الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في معرض (إكسبو 2029 دبي) .

وكشف الفيديو إلى أن المديرية العامة للجوازات أصدرت من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق 9366 قراراً إدارياً خلال شهر صفر 1443هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وتنوعت العقوبات مابين السجن والغرامة المالية والترحيل.

وأفاد المقطع بأن الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية تُقدم خدماتها للرجال والنساء في كل من مناطق المملكة: (عسير، المنطقة الشرقية، الباحة، نجران، مكة المكرمة، جازان، الجوف)، وذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وكشف المقطع عن قيام القوات الخاصة للأمن البيئي بضبط 10 مخالفاً لنظام البيئة، في عدد من مناطق المملكة، فيما ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في منطقتي القصيم وجازان على 3 مخالفين وبحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع.

وأشار إلى أن الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) ضبطت 16.151 مخالفاً، وذلك خلال الفترة من 23 وحتى 29/ 2/ 1443هـ.

ولفت إلى رصد 23.185 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، في مناطق المملكة خلال الفترة من 26/ 2 وحتى 3/ 3/ 1443هـ.

وذكر أن إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت 3021 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن الحملة الميدانية المستمرة لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتناول المقطع استقبال المركز الوطني للعمليات الأمنية 1.331.100 مكالمة خلال شهر صفر 1443هـ، عبر رقم الطوارئ 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.