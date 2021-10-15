جمعية كنوز تشارك في مهرجان رمان القصيم الخامس بالشيحية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ القصيم:
تشارك جمعيَّةُ كُنُوز للأسر المنتجة والأناملِ المُبدِّعة بالقصيم بمهرجان رمان القصيم الخامس بمركز الشيحية والمقام حاليا في الحديقة العامة بالمركز.
وجاءت مشاركة الجمعية بعدد من بوثات الأسر المنتجة، حيث تعرف الجمعية الزوار على رسالة الجمعية التي تضمنت دراسة أحوال الأسر وتدريبها وتأهيلها وتوجيهها نحو أفضل السبل لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت عضوة العلاقات العامة والأعلام بالجمعية مسك السلمي، أن أهداف الجمعية توفير بيئة عمل آمنة لأنشطة الأنامل المبدعة، ونشر الوعي لدى المجتمع بجميع شرائحه، وتنمية المجتمع ودعم العمل والإنتاج المحلي والتحول من المساعدة إلى المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني، وتمكين الأسر المستهدفة ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً.
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