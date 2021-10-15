محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.75 دولار أمريكي، أو ما يعادل 0.89 %؛ ليصل إلى 84.75 دولار أمريكي للبرميل.
كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بمقدار 0.72 دولار؛ ما يعادل 0.89% إلى 82.03 دولار للبرميل.
15 أكتوبر 2021 – 9 ربيع الأول 1443 02:46 PMسعر برميل النفط الخام يرتفع ليصل إلى 84.75 دولار أمريكي للبرميل
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.75 دولار أمريكي، أو ما يعادل 0.89 %؛ ليصل إلى 84.75 دولار أمريكي للبرميل.
كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بمقدار 0.72 دولار؛ ما يعادل 0.89% إلى 82.03 دولار للبرميل.
الكلمات المفتاحية
كانت هذه تفاصيل خبر سعر برميل النفط الخام يرتفع ليصل إلى 84.75 دولار أمريكي للبرميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.