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سعر برميل النفط الخام يرتفع ليصل إلى 84.75 دولار أمريكي للبرميل

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سعر برميل النفط الخام يرتفع ليصل إلى 84.75 دولار أمريكي للبرميل

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.75 دولار أمريكي، أو ما يعادل 0.89 %؛ ليصل إلى 84.75 دولار أمريكي للبرميل.

كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بمقدار 0.72 دولار؛ ما يعادل 0.89% إلى 82.03 دولار للبرميل.

15 أكتوبر 2021 – 9 ربيع الأول 1443 02:46 PM

سعر برميل النفط الخام يرتفع ليصل إلى 84.75 دولار أمريكي للبرميل

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.75 دولار أمريكي، أو ما يعادل 0.89 %؛ ليصل إلى 84.75 دولار أمريكي للبرميل.

كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بمقدار 0.72 دولار؛ ما يعادل 0.89% إلى 82.03 دولار للبرميل.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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