النفط يقفز أكثر من 3% ويتجه صوب تحقيق أعلى مكاسب في أسابيع

محمد بن مسعود - الدمام - قفزت أسعار النفط اليوم الجمعة، متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز ثلاثة بالمئة وسط دلائل متزايدة على شح المعروض خلال الأشهر القليلة المقبلة مع زيادة التوقعات بالتحول إلى المنتجات النفطية في ظل الارتفاع الشديد في أسعار الغاز الطبيعي والفحم.

ولامست العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2018 وزادت 84 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 84.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 0652 بتوقيت جرينتش. وارتفعت الأسعار لشهر أقرب استحقاق ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع، متجهة صوب الصعود لسادس أسبوع على التوالي.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 74 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 82.05 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 87 سنتا أمس الخميس. وعقود الخام بصدد تحقيق زيادة 3.4 بالمئة هذا الأسبوع، لترتفع لثامن أسبوع على التوالي.

وأشار محللون إلى انخفاض حاد في مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتسجل أدنى مستوى لها منذ 2015.

وانتعش الطلب مع التعافي من جائحة كوفيد-19، فضلا عن تحول الصناعة عن الغاز والفحم باهظي الثمن إلى زيت الوقود والديزل من أجل الحصول على الطاقة.

وقال فيفيك دار محلل السلع في بنك الكومنولث «أزمة الطاقة هذه، لا سيما في الفحم والغاز،.. عادت بالنفع على النفط».

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الخميس إن مخزونات الخام زادت 6.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من أكتوبر تشرين الأول إلى 427 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادتها 702 ألف برميل.