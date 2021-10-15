محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق
قال الدكتور خالد بن صالح الزعاق، الخبير بالأرصاد والأحوال الجوية، إنه بعد عشرين يومًا تقريبًا نبدأ نشاهد شروق الثريا بالجهة الشرقية مع مغيب الشمس.
وأضاف الزعاق، خلال مقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي بموقع “توتير” أن العرب يستدلون على ذلك ببداية البوادر الشتوية في الليل.
وتابع “الزعاق” أن العرب قسم النجوم إلى قسمين شمالية وجنوبية، الشمالية هي الواقعة شمال خط الاستواء، والجنوبية هي الواقعة جنوب خط الاستواء السماوي وتدور حول قطبها الجنوبي.
كانت هذه تفاصيل خبر “شروق الثريا”.. الزعاق يكشف عن تطورات مناخية جديدة خلال 20 يومًا (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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