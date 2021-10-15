رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة حتى الـ 6 مساءً  

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – واس:

حذر المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على عدد من محافظات مكة المكرمة تشمل محافظات الخرمة، وتربة، والموية، ورنية.

وأضاف المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.