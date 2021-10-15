جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:

يبحث الكثير من الشباب وحملة المؤهلات العليا بالجامعات عن فرص عمل في المصالح والهيئات الحكومية والقطاع العام، أو في الشركات والقطاع الخاص.

وفي هذا الإطار، أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأوضحت الجامعة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: فني نظام إنذار الحريق، مشغل غرفة إنذار الحريق، منتج فيديو ثانٍ، إحصائي.

وأشارت إلى أن التقديم يبدأ من تاريخ أمس الخميس الموافق 8 ربيع الأول 1443هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الجمعة الموافق 23 ربيع الأول 1443هـ، وذلك عبر موقع جامعة الملك سعود الإلكتروني للتوظيف من خلال الرابط التالي: (https://careers.ksau-hs.edu.sa/Vacancies/Opportunities).