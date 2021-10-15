أضرار جسيمة في الممتلكات والمباني بعد اشتباكات الطيونة… فيديو

محمد بن مسعود - الدمام - يسود الهدوء الحذر منطقة الطيونة في بيروت، اليوم الجمعة، بعد اشتباكات عنيفة شهدتها المنطقة أمس الخميس، استمرت لساعات.

وكان أنصار الثنائي الشيعي من المحامين والقطاعات المهنية قد تداعوا إلى تنفيذ وقفة احتجاجية للمطالبة بتنحية قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، أمام قصر العدل، وأثناء توجه المحتجين إلى مكان الاعتصام في العدلية، حصل إشكال وتبادل لإطلاق النار في منطقة الطيونة بحسب بيان الجيش اللبناني، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة أسفرت عن وقوع 6 قتلى وعشرات الجرحى.

كما تسببت الاشتباكات بوقوع أضرار جسيمة في المباني والممتلكات وتحطيم واجهات المحلات في الشوارع المحيطة بمنطقة الطيونة.

وعمل الجيش اللبناني على ضبط الوضع الأمني وملاحقة المتورطين بإطلاق النار واستقدم تعزيزات أمنية كبيرة إلى المنطقة وأقام حواجز أمنية على مدخل الطيونة.

من جهته أعلن وزير الداخلية بسام المولوي أن الاشتباكات خطيرة وغير مسبوقة شهدت عمليات قنص وإطلاق نار على الرؤوس.

فيما اتهمت قيادتا “حزب الله” و”حركة أمل”، مجموعات من حزب “القوات اللبنانية” بعمليات القنص المباشر للقتل المتعمد في الأحياء وعلى أسطح البنايات في محيط منطقة الطيونة.

وقال الثنائي الشيعي في بيان مشترك، إن “المشاركين تعرضوا في التجمع السلمي أمام قصر العدل إلى اعتداء مسلح من قبل مجموعات من حزب “القوات اللبنانية”.