اخبار دوليه – الرئيس الأمريكي يوقع على قانون رفع سقف الدين

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة, أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع بالموافقة على مشروع قانون رفع سقف الاقتراض حتى أوائل شهر ديسمبر المقبل؛ بما يسمح لإدارته لها الوفاء بالتزاماتها.
ومن شأن هذا القانون رفع حد الاقتراض الحكومي بواقع 480 مليار دولار بما يتيح للحكومة الفيدرالية الحصول على تمويل لتغطية احتياجاتها حتى أوائل شهر ديسمبر المقبل.
وكان مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي قد وافق – يوم الثلاثاء الماضي – على رفع حد المديونية حتى أوائل ديسمبر؛ وعندها سيتعين عليه رفع حد المديونية مرة أخرى تفاديا لحدوث تبعات اقتصادية كارثية.
وكان مسئولو إدارة بايدن قد حذروا من إمكانية عجز الإدارة عن الوفاء بالتزامتها إذا لم يتم رفع سقف المديونية بحلول يوم 18 أكتوبر الجاري بما قد يعيد حالة الركود إلى الاقتصاد الأمريكي بعد شهور من النمو المتواصل جراء جائحة كورونا.
كما وافق مجلس الشيوخ – الأسبوع الماضي – على رفع قصير الأجل لسقف المديونية حيث جاء هذا بعد خلاف بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول القضية.
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