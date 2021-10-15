رئيس جمهورية السنغال يصل إلى جدة لأداء مناسك العمرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ واس: وصل رئيس جمهورية السنغال ماكي سال، إلى جدة اليوم في زيارة للمملكة يؤدي خلالها مناسك العمرة .

وكان في استقبال فخامته عند وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، وأمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي، ومدير شرطة محافظة جدة العميد سليمان بن عمر الطويرب، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ أحمد بن ظافر.

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