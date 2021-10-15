هل يخضع الذهب لضريبة القيمة المضافة ؟.. «هيئة الزكاة» تجيب

الرياض - محمد عبدالله - قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إن الذهب يخضع لضريبة القيمة المضافة إذا كان مستوى نقائه أقل من 99%.

وذكر حساب «اسأل الزكاة» التابع للهيئة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من أحد المواطنين بهذا الخصوص: «يكون الذهب خاضعًا للضريبة بنسبة الصفر إذا كان مستوى نقائه 99% وقابلًا للتداول في سوق السبائك العالمية فقط».

وتابعت الهيئة «أما إذا كان مستوى نقائه أقل من 99%، فيكون خاضعًا لضريبة القيمة المضافة».

وأشارت الهيئة إلى أن المشغولات الذهبية تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% عند بيعها من شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة.

وكان المواطن قد قال في استفساره: هل سبائك الذهب عليها ضريبة؟

اقرأ أيضا:

هل تخضع رسوم الخدمات المحصلة من الجهات الحكومية للضريبة ؟ .. هيئة الزكاة توضّح