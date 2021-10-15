لأول مرة بالسعودية والوطن العربي.. إطلاق درون زراعية من محافظة رماح

الرياض - محمد عبدالله - شهدت محافظة رماح بمنطقة الرياض، إطلاق أول طائرة درون زراعية في المملكة والوطن العربي.

وذكرت قناة «الإخبارية» في تقرير لها، أنه تم إطلاق الدرون الزراعية بإشراف هيئة تطوير محمية الأمير عبد العزيز بن محمد، وتختصر الدرون الكثير من الوقت والجهد كما تعد مرجعًا للأبحاث والبيانات.

وقال أحد المسؤولين، إن إطلاق الدرون الزراعية يأتي ضمن أحد المبادرات الوطنية التي أطلقها ولي العهد، وهي مبادرة لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الدرون الزراعية.

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