الحيزان عن طقس الجمعة: رياح نشطة وأمطار محدودة ومتفرقة

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع الباحث في الطقس والأرصاد، نزيه الحيزان، أن يكون الطقس- وسط نهار اليوم الجمعة- معتدلًا إلى مائل للحرارة، وحارًا على الغربية وشرق المملكة والوسط.

وقال الحيزان –عبر تويتر- إن الرياح تكون نشطة على وسط وغرب المملكة وشرق المرتفعات وغربها وفي تبوك، ومتوسطة الحركة على الشرق.

وأشار إلى غطاء سحابي بعد الظهيرة متناثرًا على المرتفعات وشمال منطقة المدينة المنورة وفيما بين المدينة وحائل، وفي منطقة تبوك وأجزاء متفرقة من شمال المملكة.

وأوضح الحيزان أن فرص الأمطار تكاد تكون محدودة ومتفرقة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تتوقع سماءً غائمة ورياحاً نشطة على 5 مناطق.. الجمعة