أمير الباحة يوجه بتكريم «أصيل الغامدي» لزراعته 1600 شجرة

الرياض - محمد عبدالله - وجه أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، بتكريم الشاب المبادر «أصيل الغامدي» لقاء مبادرته المجتمعية بزراعة وإهداء 1600 شجرة بمدينة الباحة، وذلك تفاعلًا مع ما نشرته قناة «الإخبارية».

وذكرت إمارة الباحة –عبر تويتر- أن أمير المنطقة وجه أيضًا جميع الجهات ذات العلاقة بضرورة دعم جميع المبادرات الزراعية والسياحية، مع ثقته بقدرات شباب وشابات المنطقة في خدمة مجتمعهم.

كانت قناة «الإخبارية» قد ذكرت في تقرير لها أن الشاب أصيل الغامدي، قام بزراعة وإهداء 1600 شتلة جاكرندا في مدينة الباحة.

رابط فيديو الإخبارية..

اقرأ أيضا:

«حافظ».. أمير الباحة يتكفل بعلاج طفل «الشلل الدماغي السفلي»