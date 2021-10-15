فلكية جدة: اقتران الزهرة وقلب العقرب بسماء السعودية والوطن العربي.. السبت

الرياض - محمد عبدالله - يرصد غدًا السبت (16 أكتوبر 2021) بسماء السعودية والوطن العربي، اقتران كوكب الزهرة بنجم قلب العقرب بعد غروب الشمس وبداية الليل؛ حيث سيزينان الأفق الجنوبي الغربي، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة، وهو الاقتران الأقرب بينهما منذ 8 سنوات.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة –عبر صفحة الجمعية على فيسبوك- إنه خلال مواصلة كوكب الزهرة رحلته شرقا أمام نجوم العقرب في مداره حول الشمس سيلتقي بالنجم الضارب إلى الحمرة «قلب العقرب»، على قبة السماء.

وأوضح أن العثور على كوكب الزهرة سيكون في غاية السهولة بسبب لمعانه الفائق؛ حيث سيظهر في السماء بعد نحو نصف ساعة من غروب الشمس مثل قطعة من الألماس وبعد حلول ظلمة الليل سيظهر قلب العقرب إلى أسفل يساره وسيفصل بينهما درجة تقريبًا ويلاحظ أن قلب العقرب أقل لمعانًا من الزهرة.

وأضاف رئيس فلكية جدة، أنه خلال اليومين التاليين سيبقى كوكب الزهرة بالقرب من قلب العقرب؛ ولكن سوف يتغير الموقع الظاهري بالنسبة لبعضهما البعض، وذلك نتيجة لحركة الزهرة الدائمة حول الشمس.

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