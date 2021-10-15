تنبيهات الأرصاد: 4 مناطق تتأثر بالأمطار الرعدية ونشاط الرياح والأتربة.. الجمعة

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وذلك بعدد من المواقع في 4 مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة من اليوم الجمعة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن منطقتي جازان «الدائر، العارضة، العيدابي، فيفا» وعسير «رجال المع، محايل» تشهدان هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

كما أن منطقتي الرياض «الأفلاج، الخرج، الدلم، الرين، القويعية، حوطة بني تميم، السليل، وادي الدواسر، الدوادمي، عفيف» ومكة المكرمة «الخرمة، المويه، تربة، رنية» تشهدان هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

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