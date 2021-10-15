محمد بن مسعود - الدمام - فاكهة شهرة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وتهددك بالذبحة الصدرية.. اكتشفها الآن

تحتوي الفاكهة على العديد من المركبات التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة ولكن نوعًا معينًا من الفاكهة يمكن أن يكون له تأثير معاكس. في الواقع ، في “الحالات الشديدة” ، قد يؤدي تناوله في الواقع إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب – وهي قاتل رئيسي.

لا يحتاج المرء إلى التثقيف حول فوائد تناول الفاكهة. الفاكهة مليئة بالفيتامينات والمعادن والألياف ، وكلها تغذي الجسم وتساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة. ومع ذلك ، يتم وضع بعض أنواع الفاكهة في عمليات تجردها من صلاحيتها الأساسية.

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في الواقع ، يمكن أن تؤدي طريقة معالجة الفاكهة المجففة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب – السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم.

يوضح هولاند وباريت: “تُصنع العديد من الفواكه المجففة أكثر جاذبية أو حلوة من خلال تغليفها بالسكر أو الشراب قبل الخضوع لعملية التجفيف”.

وفقًا لهيئة الصحة ، تُعرف هذه العملية باسم الفاكهة “المسكرة”.

يحذر التقرير من أن “السكر المضاف ، كما نعلم ، ليس هو الخيار الأفضل عند تناول نظام غذائي متوازن. في بعض الحالات الشديدة قد يزيد من خطر الإصابة بالسمنة أو أمراض القلب”.

تجدر الإشارة إلى أن الفواكه المجففة ليست سيئة في جوهرها ولكن المفتاح للحصول على أكبر فائدة غذائية من الفواكه المجففة هو اختيار النوع المناسب.

تصنع معظم الفواكه المجففة التقليدية عن طريق إزالة الماء من الفاكهة الطازجة. والنتيجة هي ببساطة نسخة مجففة من الفاكهة الطازجة ، بدون إضافة سكر أو مكونات أخرى.

وفقًا لـ NHS ، تعتبر حصة 30 جرامًا من الفاكهة المجففة ، مثل الكشمش والتمر والزبيب والتين ، واحدة من خمسة حصص في اليوم.

ولكن ، كما يلاحظ الجسم الصحي ، يجب تناول الفاكهة المجففة في أوقات الوجبات ، وليس كوجبة خفيفة بين الوجبات ، لتقليل التأثير على الأسنان.

أمراض القلب – نصائح عامة لتقليل المخاطر

تعتبر أمراض القلب سببًا رئيسيًا للوفاة ، ولكنها ليست حتمية.

بينما لا يمكنك تغيير بعض عوامل الخطر – مثل تاريخ العائلة أو الجنس أو العمر – هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

يمكنك الوقاية من أمراض القلب باتباع أسلوب حياة صحي للقلب.

وفقًا لمايو كلينك ، فإن أحد أفضل الأشياء التي يمكنك فعلها لقلبك هو التوقف عن التدخين أو استخدام التبغ غير المُدخَّن.

يشرح الجسم الصحي: “المواد الكيميائية الموجودة في التبغ يمكن أن تلحق الضرر بالقلب والأوعية الدموية. يقلل دخان السجائر من الأكسجين في الدم ، مما يزيد من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب لأن قلبك يجب أن يعمل بجهد أكبر لتزويد الجسم والدماغ بما يكفي من الأكسجين. . ”

لحسن الحظ ، كما يوضح ذلك ، يبدأ خطر إصابتك بأمراض القلب في الانخفاض في أقل من يوم واحد بعد الإقلاع عن التدخين.

“بعد عام بدون سجائر ، ينخفض ​​خطر الإصابة بأمراض القلب إلى حوالي النصف مقارنة بالمدخن.”

وفقًا للبحث ، فإن الانخراط في 150 دقيقة من النشاط الترفيهي المعتدل الكثافة أسبوعيًا يقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب.

أمراض القلب – الأعراض الموضحة

وفقًا لـ NHS ، فإن أكثر أعراض أمراض القلب شيوعًا هي ألم الصدر (الذبحة الصدرية) وضيق التنفس.

“لكن بعض الناس قد لا تظهر عليهم أي أعراض قبل تشخيصهم” ، يلاحظ الجسم الصحي.

إذا تم انسداد الشرايين تمامًا ، فقد يتسبب ذلك في نوبة قلبية (احتشاء عضلة القلب).

تضيف هيئة الخدمات الصحية الوطنية: “على الرغم من أن الأعراض يمكن أن تتنوع ، إلا أن الألم الناجم عن النوبة القلبية يشبه ألم الذبحة الصدرية”.

المصدر: اكسبريس