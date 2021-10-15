محمد بن مسعود - الدمام - مأرب تغرق في الظلام وتبيت بلا كهرباء ومصادر تكشف التفاصيل

يخيم، في هذه الأثناء، الظلام على مدينة محافظة مأرب، بعد توقف محطة مأرب الغازية عن الخدمة قبل عدة ساعات.

وأكد سكان محليون في مدينة مأرب، انقطاع خدمة الكهرباء عن مدن محافظة مأرب، منذ الساعات الأولى من مساء الخميس ولازالت حتى اللحظة.

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ونقلت مصادر إعلامية عن مصدر في المؤسسة العامة للكهرباء بمأرب قوله؛ إن خلل فني في محطة مأرب الغازية أدى لخروج المحطة عن الخدمة منذ ساعات.

وأكد المصدر، أن الفرق الفنية تعمل على إصلاح الخلل وإعادة المحطة للخدمة خلال الساعات القادمة.