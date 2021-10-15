اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس معتدل ورطب أحيانًا

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى معتدلا و رطبًا أحيانًا.

الرياح شمالية غربية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانا خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن قدمين إلى أربع أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 36 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 85 % والصغرى 20%.