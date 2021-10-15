محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ وكالات:
كشفت دراسة حديثة لمجموعة من الباحثين من كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة، نُشرت في صحيفة “إكسبرس”، علامتين خفيفتين لمرض الكبد الدهني غير الكحولي.
وحسبما ورد في الدراسة التي نشرت “إكسبرس”، أن قد يشير إصفرار الجلد الذي يحدث على خلفية زيادة البيليروبين في الدم، إلى وجود مشكلة، مضيفة يرجع التركيز العالي للصبغة الصفراوية إلى انسداد القنوات والتشوهات في الخلايا والالتهاب.
وأشارت إلى أنه قد يلاحظ الشخص المصاب بمرض الكبد الدهني كدمات غريبة، ويمكن أن تظهر بعد إصابات طفيفة وتستغرق عدة أسابيع للشفاء.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة تحذر: علامتان غير واضحتان تدلان على الإصابة بمرض الكبد الدهني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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