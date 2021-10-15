إعلام: عون أجرى اتصالا مع جعجع وبادره بالقول "أوقف ألاعيبك"

محمد بن مسعود - الدمام - أشارت تقارير إعلامية لبنانية إلى أن الرئيس اللبناني ميشيل عون، كان قد أجرى اتصالا مع رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، أمس، معبرا عن انزعاجه مما يجري.

وبادر الرئيس اللبناني بالقول لرئيس “حزب القوات اللبنانية”، “أوقف ألاعيبك”، بحسب ما نشره موقع “النشرة” اللبناني نقلا عن صحيفة “الأخبار”.

ليرد عليه جعجع، بأنه غير مسؤول عما حدث وأن أفرادا غير منظمين من المدنيين ولو ارتدوا لباسا عسكريا ليسوا بالضرورة من القوات.

ليطلب الرئيس عون من جعجع وقف ألاعيبه ولينهي المكالمة.

الأمر الذي دفع رئيس حزب القوات إلى إصدار بيان استنكر فيه ما حصل واتهام القوات، وطالب الجهات المختصة بتحديد المسؤوليات.

هذا وكان الرئيس اللبناني قد استنكر ما حدث يوم أمس في منطقة الطيونة في بيروت من أحداث إطلاق نار أودى بحياة 6 أشخاص.

وقال في كلمة متلفزة، يوم الخميس، إن “ما حدث اليوم غير مقبول والدولة تضمن حرية التعبير عن الرأي ولكن ليس بنصب المتاريس والمواقف التصعيدية”.

مضيفا: “لن نسمح بتكرار أحداث الطيونة تحت أي ظرف والقوى العسكرية والأمنية ستقوم بواجباتها وحماية الأمن والاستقرار والسلم الأهلي”.