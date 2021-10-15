محمد بن مسعود - الدمام - الانتقالي يتعهد بتحرير شبوة ووادي حضرموت ويوجه برفع الجاهزية القتالية..

تعهد المجلس الانتقالي الجنوبي، يوم امس الخميس، بتحرير محافظتي شبوة ووادي حضرموت (شرق اليمن)، داعياً إلى رفع الجاهزية. جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، علي الكثيري، خلال الحفل الذي نظمته في مدينة المكلا، صباح الامس، الهيئة التنفيذية للمجلس بحضرموت احتفاء بالذكرى 58 لثورة أكتوبر. قد يهمك ايضاً وقال الكثيري: “نتعهد في المجلس بتحرير شبوة ووادي حضرموت، وعلى الجميع بهذه المناطق رفع الجاهزية،فحالة الطوارئ لاتزال مستمرة”. وجرى خلال الحفل تكريم أسر شهداء الجنوب في محافظة حضرموت على مختلف المراحل من 1963- 2021م.



كانت هذه تفاصيل خبر الانتقالي يتعهد بتحرير شبوة ووادي حضرموت ويوجه برفع الجاهزية القتالية.. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.