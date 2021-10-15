إطلاق مبادرة إضاءة خط بداية الطواف بالمسجد الحرام

الرياض - محمد عبدالله - أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة إضاءة خط بداية الطواف بصحن المطاف وأدوار الطواف، وذلك ضمن توصيات اللجنة التطويرية لمنظومة الخدمات في المسجد الحرام.

وتم الوقوف الميداني لموقع خط بداية الطواف؛ لتنفيذ المبادرة التي تعنى بإيضاح بداية الطواف للطائفين في صحن المطاف وداخل الأروقة.

وتأتي هذه الأعمال ضمن الاهتمامات التي تقوم بها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وبإشراف مباشر من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

تم إطلاق المبادرة برئاسة مساعد الرئيس العام المكلف ووكيل شؤون المسجد الحرام رئيس مجلس الشؤون الإدارية والتطويرية الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وأعضاء اللجنة وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ بدر الفريح، ووكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد الوقداني، ووكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة الحجيلي، أمين الإدارة العامة للمجالس واللجان والشؤون الاستشارية الأستاذ أحمد العسيري.

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