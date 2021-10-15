وزير الخارجية: العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة مهمة للمنطقة والعالم

الرياض - محمد عبدالله - أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة مهمة للمنطقة والعالم، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن لدى بلاده شراكة قوية مع المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى العلاقة المهمة مع المملكة.

وأضاف أن الولايات المتحدة ملتزمة الدفاع عن أمن السعودية، لافتاً إلى أنه بحث مع وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان ملفات اليمن وإيران والعديد من القضايا.

وبحث وزير خارجية المملكة مع نظيره الأمريكي خلال المؤتمر العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية وفي مقدمتها اليمن وإيران.

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