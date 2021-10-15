السعودية تتضامن مع الشعب اللبناني.. وتؤكد: نتطلع لتقوية لبنان لصالح جميع أفراد شعبه

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة الخارجية أن المملكة العربية السعودية تتابع باهتمام الأحداث الجارية في الجمهورية اللبنانية، وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت، وتؤكد الوزارة وقوف المملكة التام وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق.

وتتطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين دون استثناء، فالشعب اللبناني الشقيق يستحق استقراراً في وطنه ونماءً في اقتصاده وأمناً يبدد الإرهاب.

اقرأ أيضًا:

حزب الله يدعم عناصره في أماكن الاشتباكات بالعتاد.. ومقطع فيديو يفضحهم

غدًا..حداد عام في لبنان على أرواح ضحايا أحداث العنف في بيروت