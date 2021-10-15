محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : حقيقة سقوط العبدية ومصدر يوضح المواقع التي أسقطها الحوثي قال مصدر عسكري لاصحة للأخبار التي تتحدث عن سقوط العبديه والوضع تحت السيطرة. ولفت سيطر الحوثي على موقعين أو ثلاثه جهة خرفان بالعبدية. قد يهمك ايضاً واضاف استمرار الحصار المطبق والخذلان من قبل الشرعية. والتحالف. وافاد لاصحة للأخبار عن عملية انزال غذاء ودواء لاهالي العبديه المحاصرين. ونوه مكتب الصحة بمحافظة مارب يعلن مديرية “العبدية” منطقة منكوبة، ويقول إنها تعيش مأساة إنسانية جراء الحصار المطبق عليها وقصف المستشفى الوحيد فيها من قبل جماعة الحوثي المدعومة من إيران. واختتم استمرار جرائم الحوثي في قصف القرى والمنشأت المدنية والعامه داخل مديرية العبدية.

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