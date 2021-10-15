محمد بن مسعود - الدمام - مصادر تكشف حقيقة سقوط مركز مديرية العبدية بيد الحوثيين ويوضح آخر المستجدات
كشف مصدر عن حقيقة سقوط مركز مديرية العبدية بيد جماعة الحوثي بمأرب .
و قال المصدر أن لا صحة لما روجته بعض وسائل الإعلام معتبرا نشر هذه الشائعات ضمن مخطط لجماعة الحوثي لكسر الروح المعنوية للمقاتلين.
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و اكد المصدر أن معارك ضارية تدار حول قرية المذوذ اول القرى من اتجاه خرفان.
و أشار أن المعارك هي الاعنف بالساعات الأخيرة ومن مسافة قريبة بين قوات المقاومة و الحوثيين .
و اختتم المصدر : أن لا تقدم حولي يذكر حتى لحظة كتابة الخبر داعيا وسائل الإعلام لتحري الحقيقة
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