محمد بن مسعود - الدمام - الكمون المطحون لعلاج الأرق واضطرابات النوم وأمراض الجهاز التنفسي والمناعي وفقر الدم ويستخدم لإنقاص الوزن ومنع تراكم الدهون الضارة (طريقة الاستخدام)

يفضل شراء بذور الكمون صحيحة وغير مطحونة، فطحنه يجعله يفقد بعض المواد والزيوت الطيارة،

يحفظ في وعاء محكم الغلق بعيدا عن الضوء والحرارة. ويفسد الكمون المطحون بسرعة أكثر من غير المطحون.

وعادة هناك طريقة واحدة لشراب الكمون وهى إضافة المياة الساخنة (المغلية) إلى حبات الكمون وتركها

لبرهة ثم يُشرب. وهناك من يقوم بغلية في مقدار كوب من الماء، ولكن لا يفضل غلى الكمون حتى لا يفقد بعض من مواده الطيارة.

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فوائد الكمون لصحة أفضل:

يعتبر شراب معالج للأرق، واضطرابات النوم، ويساعد على الاسترخاء، إلى جانب كونه معالج في

حالات أمراض الجهاز التنفسي مثل: السعال، والالتهاب الرئوي، والتهاب الجيوب الأنفية، فالكمون يخلص الجسم من الإمساك ويقضي على الغازات، وعلى المشكلات المرتبطة بالجهاز الهضمي الذي يعاني منها الأطفال وخاصة الرضّع، إلى جانب تنقية الجسم من السموم وخفض معدل الكولسترول،

وفيما يلي نتعرف على فوائد الكمون للجسم:

الجهاز المناعي:

يحتوي الكمون على مضادات للأكسدة حيث يهاجم الأمراض الفيروسية إلى جانب أنه يحتوي على

الحديد الذي يساعد على إنتاج الكريات الحمراء للدم وارتفاع نسبة الهيموجلوبين، ويعد الكمون مصدر

هام لتعزيز عملية نقل الأكسجين في الدم. ومن ثم وقاية الجسم من الإصابة بفقر الدم، والأنيميا.

هذا بالإضافة إلى أن الكمون يعد محارب للأمراض السرطانية حيث يحتوي على خصائص مضادة

للسرطان وخاصة سرطان الكبد والمعدة فهو يعزز عمل أنزيمات الكبد لأزالة السموم والقضاء

على الجذور الحرة الجهاز الهضمي:

يساعد الكمون على إفراز إنزيمات هاضمة، فهو معالج للغثيان أثناء الحمل، وومعالج لعسر الهضم،

وحالات اضطراب القولون العصبي فهو مهدئ للأمعاء وطارد للغازات. الجلد والبشرة:

وللكمون عظيم الآثر في تخليص البشرة من الشوائب، وتعقيمها، ومحاربة البكتيريا وحماية الجلد

من الأمراض الجلدية مثل: الصدفية، والجفاف، والإكزيما. ومزج شراب الكمون بالخل يعالج في التخلصمن حب الشباب والرؤوس السوداء.

فالكمون يعمل على تحسين عملية الأيض ومن ثم حرق الدهون وخاصة الدهون المتراكمة، فهو يمنع عملية تخزين الدهون وخاصة دهون البطن (الكرش)، إلى جانب أن الكمون يحسن عملية الهضم ويرفع معدل عملية التمثيل الغذائي ومن ثم حرق السعرات الحرارية، وفيما يلي نتعرف على طرق لاستخدام الكمون لإنقاص الوزن.

ريجيم الكمون والليمون:

يعتمد هذا الريجيم على شرب مغلي الكمون ثلاث مرات يومياً قبل تناول أي وجبة سواء الرئيسية

أو الوجبات الخفيفة (السناكس)، وفيما يلي نستعرض تعليمات رجيم الكمون:

تناول 3 وجبات رئيسية، و3 وجبات خفيفة يومياً مع ثبات مواعيد الوجبات يومياً.

أن تعتمد الوجبات على البروتينات والكربوهيدرات في وجبتي الإفطار والغداء، وأن

يكون العشاء مكون من الزبادي أو الحليب إلى جانب الفاكهة أو الشوفان.

شرب ما لا يقل عن 1 لتر مياة (8 أكواب) يومياً.

ممارسة الرياضة الخفيفة لزيادة عملية حرق الدهون.

تناول شراب الكمون قبل الوجبات الستة وفيما يلي طرق لعمل شراب الكمون.

الطريقة الأولى لعمل شراب الكمون:

المكونات:

2 حبة ليمون.

3 أكواب ماء مغلي.

3 ملاعق كمون (صحيح غير مطحون).

طريقة التحضير: يضاف الليمون والكمون للماء المغلي ويترك ليلاً ويشرب في صباح اليوم التالي.

الطريقة الثانية للكمون:

المكونات:

1 كوب ماء ساخن

½ حبة ليمون.

½ ملعقة زنجبيل مطحون + قرفة

1 ملعقة كبيرة كمون مطحون.

طريقة التحضير: تضاف المكونات ويترك حتى يبرد.

فوائد الكمون في التخلص من دهون البطن المتراكمة:

تناول وجبة الزبادي بالكمون (نصيحة سالي فؤاد لانقاص الوزن بالأعشاب)

يضاف ملعقة من الكمون على كوب زبادي ويتم تناوله كوجبة عشاء، وهذه الوجبة تعمل

على التخلص من الدهون المتراكمة في البطن (الكرش).

تناول السلطة بالكمون:

إضافة عصير الليمون والكمون للسلطة الخضراء دون إضافة ملح وزيت يعمل على الشعور

بالشبع، وتسهيل عملية الهضم ومن ثم حرق الدهون.

فوائد الكمون

نصائح لتناول مشروب الكمون الساخن:

احرص على عدم تناول الكمون قبل إجراء أي عملية جراحية بفترة تعادل

(14 يوم) فهو يساعد على خفض معدلات السكر في الدم.

عدم الإفراط في تناوله للمرأة الحامل أوالمرضع.

فوائد زيت الكمون الأسود للشعر:

يحتوي الكمون الأسود على العديد من الفيتامينات، والمواد التي تعزز من صحة فروة الرأس والشعر،

فهو يحتوي على البروتين، والدهون، والمعادن التي تمنح الشعر العديد من الفوائد، وفيما يلي وصفات

زيت الكمون الأسود للشعر

وصفة تطويل الشعر.

يخلط زيت الكمون الأسود مع صفار بيض وزيت زيتون، تدلك فروة الرأس ، ويغسل بعد ساعة.

وصفة لمنع تساقط الشعر.

يخلط زيت الكمون الأسود مع مقدار من زيت الزيتون ويطف على فروة الرأس بعد الاستحمام.

وصفة للقضاء على القشرة.

تدليك فروة الرأي بزيت الكمون، وزيت الزيتون ثم يشطف بالماء.

فوائد الكمون قبل النوم

ينصح العديد من خبراء التغذية بتناول كوب من مشروب الكمون المغلي وشربه قبل النمو يساعد

في تحسين عملية الهضم وخاصة في للمرأة الحامل والمرضع حيث يعزز إنزيمات هضم الكربوهيدرات

والدهون كما أن يزيل الإحساس بالحموضة والانتفاخ المصاحب لها ومن ثم يقضي على عسر العضم

كما أنه يعمل على إعادة نسب الضغط الطبيعية في حالات ضغط الدم المرتفع وكذلك يفيد في حالات

ارتفاع سكر الدم المرتفع فيعمل على تنظيمه وعودة معدلاته الطبيعية بالإضافة لكونة يساعد في

طرد السموم من الكبد ومن ثم فهو مدر للبول ويساعد في الحصول على بطن مسطح حيث يعمل

على تفتيت الدهون المتراكمة والثلاثية في الجسم وخاصة عند شربه قبل النوم.

فوائد الكمون للبشرة

يحتوي الكمون على نسب عالية من فيتامين هـ المسؤول عن الحفاظ على نضارة البشرة ومحاربة

علامات الشيخوخة والتقدم في العمر ومن ثم فهو ينقي البشرة من الفطريات والجراثيم ويعقمها

ومن ثم يقلل فرص إصابة البشرة بالبكتيريا والفطريات ومن ثم يعطي للبشرة ملمس ناعم وصحي

وخالي من بقع.

كما أن للكمون فوائد في الوقاية من الإصابة بمرض الصدفية والأكزيما والمساعدة في غلق المسام

الواسعة كما أن الكمون يقضي على الكلف ويعالج آثار حب الشباب والحروق وينظف البشرة وينقيها

بعمق وفيما يلي نعرض وصفات الكمون للبشرة:

غلي حبوب الكمون وإضافتها إلى مقدار من زيت اللوز ومقدار من الكمون المطحون

يتم تطبيقها على البشرة وفرك البشرة يعمل على التخلص من خلايا الجلد الميت.

تمزج حبوب الكمون المطحونة إلى الكركم المطحون مع العسل وتطبيقه على البشرة

وتركة لمدة 10 دقائق ثم غسل الوجه بماء فاتر.

يمكن خلط الكمون المطحون مع ملقعة من خل التفاح وتطبيقه على الوجه ثم شطف

الوجه بالماء الفاتر يساعد في التخلص من حبوب الشباب والبثور السوداء والرؤوس

البيضاء وتنقية البشرة.

يمكن خلط ملعقة من الكمون المطحون مع ملعقة زيت زيتون وملعقة من الخل

وإضافة العسل الأبيض والزبادي وتطبيقه على البشرة الدهنية لمدة 20 دقيقة

ثم غسل الوجه بالماء الفاتر يؤدي إلى إعطاء مظهر صحي ونضر للبشرة.