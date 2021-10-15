محمد بن مسعود - الدمام - شمس الكويتية تشجع المتزوجات على الزنا وتطالب بتعليم الجنس في المدارس

أثارت شمس الكويتية الجدل خلال برنامج “جعفر توك” على قناة دويتشه فيله الالمانية ، بعد تاييدها لممارسة الجنس خارج الزواج ، وقالت ” مين في العالم ما عاش العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج هذي حرية شخصية ليش نتخبي وراء الخيام “، ولكن شمس الكويتية ردت بالنفى عن قيامها بعلاقات جنسية خارج الزواج وهو ما أثار سخرية الجمهور فهي تقول مين بالعالم لم يمارس الجنس خارج الزواج يعني وتنفي قيامها بذلك لتحسين صورتها فقط .

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واعتبر الجمهور رأي شمس يمثلها فمعظم النساء المسلمات شريفات عفيفات وهي تعمم لانها تقوم بهذا الشيء ،كما أنها تحرض على الزنا تحت مبرر حريات شخصية والجميع يمارس الرذيلة .

وأكدت شمس الكويتية أنها مع تدريس التربية الجنسية في المدارس ، وتسأل الجمهور ما الذي تحاول زرعة شمس الكويتية في المراهقين فالجنس الكل يعلم ما هو فلماذا تريد تحويله لمنهج دراسي يلعب بعقول الطلاب ويزرع في عقولهم الشهوات رغم أن جميع الطلاب يعلمون ما هو الجنس وكيف يمارس فالانترنت اليوم لا يقصر بهذا الشيء ولكن تحويله لمنهج مطلب وقح ومثير للشبهات .

وعن موقفها من إلغاء مادة الدين في المدارس ، قالت أنها مع إلغاء دين التطرف والإرهاب ومع تدريس الدين الذي تحبه هي وهو الرحمة وقسمت الدين الإسلامي إلى شقين حسب مزاجها .

وسألها المذيع عبدالكريم جعفر عن سبب عدم استقرارها في الزواج وتكوين أسرة فاجابت عليه أنها تشعر بالقيود والخنقة النفسية ، وهو ما يراه البعض أن السحاقيات وحدهن من يشعرن بالضيق والخنقة بسبب زواجهن برجل .

وحول الشذوذ الجنسي والمثلية ، سأل جعفر عبدالكريم ، الفنانة شمس “هل أنت مع إلغاء القوانين التي تجرم المثلية والعبور الجنسي ؟”

وهو ما تسبب بارتباك شمس الكويتية بشكل كبير ، وعرض عليها المذيع مادة قانونية في القانون الكويتي تجرم المثلية لترد عليه ” هل يمكن أن يكون هناك مواضيع أكون فيها لا مع ولا ضد ” .

وأستغرب الجمهور من ترددها على الإجابة ، لا سيما وأن الشذوذ الجنسي مرفوض ومحرم ودخيل على المجتمع ، ورجحوا أن شمس شاذة جنسياً وتمارس السحاق وتدعم الشاذات جنسياً .

وفي وقت سابق ،وفي لقاء مع الإعلامية سمر يسرى أكدت شمس الكويتية أن لديها صديقات شواذ وهذا أمر شخصي يخصهم وهناك رب يحاسبهم ، وقالت “عندى صديقات مثليات جنسيا، وهذا شىء يخصهم هم”، مشيرة إلى أن الشخص المثلى له رب يحاسبه فى كيفية تصرفه فى جسده” ، مشيرة أنها تعرف الكثيرين في المجتمع الفني مثليون وعلى الشاشات يرفضون المثلية .

و شمس الكويتية أسمها الحقيقي “شمس بندر نايف السلمي”، وقد ولدت في 28 أبريل 1980، وهي مغنية كويتية سعودية الأصل، وتحمل أيضا جنسية دولة سانت كيتس ونيفيس (دولة في الكاريبي).