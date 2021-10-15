محمد بن مسعود - الدمام - أثناء سهرة رومانسية أمام التلفاز.. زلة لسان من زوجة أمام زوجها عن أحد المطربين تشعل غضب الزوج ويطلقها فورًا.. تفاصيل صادمة

نشر الكاتب السعودي علي الزامل قصة صادمة لزوجين انتهى بهما المطاف للطلاق بسبب كلمة غير مقصودة تلفظت بها زوجته أمامه.

وذكر الكاتب في مقالته التي نشرتها وسائل إعلام سعودية، أن الزوجة خلال جلسة مع زوجها وبينما هما يستمعان إلى مطرب، قالت الزوجة إنها تحب “هذا المطرب” ليستشيط الزوج غضبا ويطلقها فورا بعدما كررت الكلمة.

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فيما يلي نورد لكم نص المقالة كما وردت:

بعض الزوجات للأسف وربما من حيث لا تدري أو تُدرك يخونها التعبير وحسن التدبير وقد يتسبب ذلك في طلاقها .. اليكم القصة : اثناء ما كانا الزوج وزوجته يتسامران ويشاهدان التلفاز صدح أحد المطربين وعلى الفور قالت الزوجة وبكل غبطة : أنا أحب هذا المطرب ! امتعض الزوج واشتاط غضباً قائلاً : عيب عليك تقولينها أمامي عياناً بياناً !؟ فاردفت الزوجة وهي تكرر قائلة : نعم أحبه ما المشكلة !؟ فاحتدم الخلاف بينهما فطلقها …

صحيح بأن الزوج تسرع فالزوجة بالتأكيد لم تقصد الحب بما تعنيه الكلمة وإلا لما صرحت أمام زوجها ” والزوج أيضاً يُدرك ذلك ” لكنها تقصد أنها “معجبة ” في أدائه كمطرب وثمة فرق بين المفردتين ! لكنهالم تقدر وقع الكلمة على الزوج وهذه مشكلة فليس كل زوج لديه القدرة على ضبط نفسه وهو يسمع زوجته تقول أحب هذا المطرب أو ذاك الفنان فهو بالنهاية رجل قبل أن يكون مطرباً أو فناناً

بالمناسبة حتى لو الزوج غض الطرف وتصنع بأنه لم يسمع فهذا لا يعني بأن هذه الكلمة لم تجرحه وتستفز رجولته وغيرته لكنه تريث لعلها تستدرك خطئها ! فيا معشر النساء عليكن بانتقاء الكلمات واختيارها بعناية فرب كلمة قالت لصاحبها دعني ! المفارقة المحزنة في حال تكوني قد ( خربتي بيتك ) وما درى عنك هذا الفنان أو ذاك المطرب !؟.

المصدر: الكاتب علي الزامل