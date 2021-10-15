محمد بن مسعود - الدمام - من هو رئيس الرئيس ..قيادي حوثي يكشف عن الحاكم الفعلي لصنعاء ؟

كشفت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء، ان القيادي الحوثي، أحمد حامد،المكتي ب(ابومحفوظ) مدير مكتب الرئاسة الخاصة بالحوثيين ، هو من يسيطر على القرارات الرئاسية ويتمتع بنفوذ كبير داخل الحركة الحوثية والمؤسسات الحكومية ..

واوضحت المصادر أن من يتحكم في إصدار قرارات التعيين الرئاسية وحتى على مستوى مجلس الوزراء ،كما يستخدم نفوذه في الاعلام لنشرها بدون العودة للمجلس السياسي ومجلس الوزراء ..



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كما يقوم بعرقلة وإيقاف الترشيحات المرفوعة من رئيس الوزراء بناء على ترشيح الوزراء اورؤساء الهيئات والمؤسسات وحتى ترشيحات رئيس الوزراء نفسه المرفوعة إلى المجلس السياسي الأعلى لمنع إستكمال إصدار القرارات الا لمن يريد أو يدفع حق إبن هادي ..



واكد مراقبون أن نجاح الجناح الشيعي الذي ينتمي إليه كبير هوامير الفساد بصنعاء المدعو احمد حامد ، في السيطرة على بقية الأجنحة الأخرى، رغم استمرار الصراع الداخلي بين الجماعة وبين الجماعة ومايسمى بحلفائهم ..



القيادي المؤيد يفضح :



وقال القيادي الحوثي، زين العابدين المؤيد، عبر حسابه في تويتر، إن أحمد حامد (أبومحفوظ)، سيطر على مؤسسات الدولة ، ونهب أرصدتها وفرض لوبي من عصابته في كل الجهات من وزير إلى رئيس هيئة ومصلحة وشركة ووكلاء ومدراء عموم ..



وأضاف: ” لمن يتسائل كيف أن “أبو محفوظ” احمد حامد أصبح يقدم نفسه حاكما فعلياً أضعه أمام الحقائق- هو رئيس العمل الرسمي الداخلي “لأنصار الله”..



وأوضح أن لدى الهيئة صلاحيات كبيرة تقوم بالإشراف على كل القيادات والأتباع والموالين من موظفي الدولة ..



وقال في تغريدة أخرى، من الذي يرفض توجيهات اكبر كبير ما لم يكون هو من أصدرها وراضي عنها، إنه الثقب الأسود في مسيرتنا القرآنية كبير هوامير الفساد أبومحفوظ …



وأشار إلى أن “حامد” يعتبر نفسه الحاكم الفعلي، وأوقف مجلس الشورى ليفرض من يريد فيه، وكذلك هيئة مكافحة الفساد، وكأن الدولة ملك خاص به، وفقًا لتغريداته القصيرة على تويتر ..



وأوضح إن فساد المدعو أحمد حامد، لم يعد مخفي على أحد، مؤكدًا أن ذلك أصبح حديث الناس في كل مكان، متسائلًا: “إلى متى هذا الفاسد ومايقوم به من العبث ولمصلحة من ..”؟!!



وتوعد المؤيد المحسوب على زعيم الجماعة والقيادي محمد على الحوثي عبر حسابه في تويتر بالكشف عن تفاصيل مهمة حول فساد وجرائم أحمد حامد وعاصبته خلال الأيام القادمة ، مؤكدا انه لن يثنيه شي عن كشفها للرأي العام …



وكان تقرير لجنة خبراء العقوبات بمجلس الأمن الدولي 2021م ، قد أشار إلى أن المدعو أحمد حامد” يعد أحد أقوى ثلاثة أشخاص في المليشيا إلى جانب محمد علي الحوثي وعبدالكريم الحوثي، وأن الثلاثة يتنافسون بقوة للسيطرة على المليشيا، ويشكل أكبر خطر على عبدالملك الحوثي ..!!

