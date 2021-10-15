محمد بن مسعود - الدمام - الحوثيون يبدأون تجنيد جنوبين ممن اقاصهم المجلس الانتقالي تمهيداً لاجتياح عدن .. تفاصيل
بدأت مليشيات الحوثي بتشكل خلايا من أبناء الجنوب المقيمين في العاصمة صنعاء لمساعدتها اعلى العودة إلى الجنوب مرة أخرى .
وقال مصدر مطلعأن المليشيات بدأت حملة لحصرأبناء الجنوب القاطنين في مدينة صنعاء حيث تسعى لتجنيدهم للعمل لصالحها.
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وكشفت المصادر عن خطة للمليشيا الإجرامية لتشكيل ما سمته (جبهة تحرير الجنوب)، وكلفت بذلك المدعو عبدالعزيز الترب، للاجتماع مع بعض القاطنين في صنعاء ومطالبتهم بالتواصل مع معارفهم لتشكيل الجبهة المزعومة.
وتسعى المليشيا المدعومة من إيران إلى محاولة اختراق الجنوب من الداخل بعد فشلها في النفاذ من الجبهات .
واختتم المصادر قولها ان القيادي الحوثي المدعو قاسم حمران، المكنى (أبوكوثر) يشرف على ملف الجنوب، حيث تخصص المليشيا الإرهابية ميزانية شهرية لتحقيق تقدم من خلاله.
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