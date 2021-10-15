الأرصاد تتوقع سماءً غائمة ورياحاً نشطة على 5 مناطق.. الجمعة

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن الطقس ليوم الجمعة، سماءً غائمة جزئياً على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف ونشاط في الرياح السطحية على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة.

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي وتكون جنوبية غربية تتحول شمالية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 14-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.

أما حالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 14-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.

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