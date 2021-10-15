وفاة رئيس محكمة الأموال العامة في إب

محمد بن مسعود - الدمام - توفي رئيس محكمة الأموال العامة بمحافظة إب وسط البلاد اليوم. وجاء وفاة القاضي العلامة عبده محمد الوشلي رئيس محكمة رداع سابقا ورئيس محكمة الأموال العامة بمحافظة إب بمرض عضال الم به. قد يهمك ايضاً ويعد الوشلي من ابرز القضاة في محافظة اب وسط البلاد.



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