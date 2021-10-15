محمد بن مسعود - الدمام - قبائل العبدية تصدم الحوثي بعملية حاسمة والتفاف أسهم في استعادة جبل هام.. مصرع نائب أركان صنعاء

أفادت مصادر ميدانية، باحتدام المعارك في جبهات العبدية والجوبة جنوب محافظة مأرب مساء الخميس، مشيرة إلى أن المعارك توسعت وشملت مناطق جديدة، في ظل تلقي الميليشيات الحوثية لضربات موجعة من قبل مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية.

وأكدت المصادر، تمكن الجيش غير الموالي لحزب الإصلاح، والقبائل وبمساندة كبيرة من مقاتلات التحالف من استعادة جبل خرفان جنوب العبدية، والذي كانت تتمركز فيه ميليشيات الحوثي وتقصف المديرية بالصواريخ والطائرات المسيرة منه، في عملية التفاف نوعية أدت لمصرع وإصابة العديد من الحوثيين.

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وذكرت المصادر، أن المعارك بين الجانبين تدور حاليا في مناطق بمحيط ماهلية ومن جهة حريب، في وادي الوعل، ورمضة، وان الميليشيات تلقت ضربات موجعة من مقاتلات التحالف التي استمرت بشن الغارات المركزة والمساندة في فك الحصار عن المديرية.

من جهته، أكد التحالف العربي، مقتل أكثر من 100 حوثي، وتدمير 12 آلية قتالية تابعة للميليشيات في عمليات نوعية لقوات التحالف بمديرية العبدية خلال الساعات القليلة الماضية.

وذكرت مصادر محلية في العبدية، أن غارات التحالف دمرت منصة إطلاق صواريخ باليستية ومرابض طائرات مسيرة كانت تستخدمها الميليشيات في قصف المديرية، فيما تم تدمير آليات قتالية حوثية كانت مرابطة في محيط المديرية منذ أيام في عمليات جوية نوعية.

وأوضحت المصادر، أن الغارات الأخيرة للتحالف أدت إلى مصرع القيادي الحوثي أبو صالح المداني، نائب رئيس أركان عناصر الحوثي، مع مرافقيه، حيث تم استهداف موكبه خلال زيارته للعبدية مساء أمس.

وفي الجوبة، لقي 82 حوثيا مصرعهم في عملية التفاف وكمائن لقوات الجيش والقبائل في منطقة ملعاء، خلال الساعات القليلة الماضية، وفقا لمصادر ميدانية.

وكانت الميليشيات شيعت في صنعاء امس، 70 من قتلاها الذين سقطوا في جبهات جنوب مأرب، بينهم 43 قيادياً.

وفي جبل مراد جنوب مأرب، اكدت مصادر قبلية تمكنها من إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه تجمع لقيادات عسكرية يمنية برئاسة وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي اثناء تواجده في المديرية لتفقد الجبهات.

وفي جبهات غرب مأرب، تواصلت المعارك بين الجانبين في جبهات المشجح والكسارة حيث تم تنفيذ هجوم معاكس على مواقع حوثية في المشجح وتكبيدها خسائر كبيرة، كما تم تنفيذ كمين ضد الحوثيين في الكسارة ما اسفر عن مصرع عناصر حوثية وغنيمة أسلحتهم.