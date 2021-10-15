محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، نقل الرئيس الأسبق بيل كلينتون إلى المستشفى.
موسكو – سبوتنيك. وقالت شبكة سي.إن.إن، “أن الرئيس الأسبق بيل كلينتون نُقل إلى قسم العناية المركز في كاليفورنيا للاشتباه في إصابته بعدوى في الدم.
وأعلن متحدث باسم الرئيس الأمريكي الأسبق في بيان، إن “بيل كلينتون نُقل إلى مركز ايرفين الطبي بجامعة كاليفورنيا للعلاج من عدوى لا علاقة لها بفيروس كوفيد -19. إنه يتحسن ومعنوياته جيدة”.
تابع أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك
كانت هذه تفاصيل خبر نقل الرئيس الأسبق بيل كلينتون إلى المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.