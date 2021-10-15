محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، نقل الرئيس الأسبق بيل كلينتون إلى المستشفى.

موسكو – سبوتنيك. وقالت شبكة سي.إن.إن، “أن الرئيس الأسبق بيل كلينتون نُقل إلى قسم العناية المركز في كاليفورنيا للاشتباه في إصابته بعدوى في الدم.

وأعلن متحدث باسم الرئيس الأمريكي الأسبق في بيان، إن “بيل كلينتون نُقل إلى مركز ايرفين الطبي بجامعة كاليفورنيا للعلاج من عدوى لا علاقة لها بفيروس كوفيد -19. إنه يتحسن ومعنوياته جيدة”.

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