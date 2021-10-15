محمد بن مسعود - الدمام - 10 أطعمة وأكثر تخفض نسبة السكر في الدم وتسيطر عليه بشكل طبيعي ومذهل (تعرف عليها)

نشرت مجلة رجيم العربية قائمة بأطعمة وتوصيات غذائية لمن يعاني من إرتفاع السكر، تعمل على تنظيم نسبة السكر في الدم ومنع الارتفاع المفاجيء او الانخفاض المفاجيء.

أمثلة للوجبات الغذائية:-(1) الإفطار :

مشروب دافىء ( شاى أو قهوة ) بدون سكر + نصف كوب لبن أو زبادى منزوع الدسم + 2 ملعقة فول مدمس أو عدس بالزيت و الليمون أو 3 ملاعق كورن فليكس أو قرصين طعمية + بيضة مسلوقة أو 40 جم جبن نصف دسم أو 60 جم جبن قريش أو 4 إلى 5 زيتونات + ثلث رغيف خبز بلدى أو شامى أسمر

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(2) حوالى الساعة 11 صباحا :

مشروب دافىء ( شاى أو قهوة ) بدون سكر أو يمكنك استعمال بدائل السكر الطبيعية مثل سكر الذرة.

(3) الغداء :

شوربة صافية بدون دسم أو عصير طماطم + 150 جم لحم أحمر أو سمك أو ربع دجاجة أو جبن قريش + سلاطة خضراء ( بدون جزر أو بنجر ) + 2 ملعقة أرز أو بطاطس أو مكرونة أو 3 ملاعق قلقاس أو بقوليات ( لوبيا أو فاصوليا أو عدس أو بازلاء ) + خضار مطبوخ نيىء فى نيىء أو فى دمعة خفيفة ( يفضل استعمال زيت الذرة أو الزبد الطازج ) + ثلث رغيف خبز بلدى أو شامى أسمر + وحدة فاكهة يمكن أن تكون برتقالة أو تفاحة أو حبة كمثرى أو موزة صغيرة أو نصف حبة جريب فروت أو حبتين جوافة أو يوسفى أو تين أو ملو ملعقتين من المانجو أو 3 حبات خوخ أو برقوق أو خمس حبات مشمش أو 12 حبة عنب أو فراولة أو كريز أو ملء فنجان شاى من قطع البطيخ أو الشمام

(4) حوالى الساعة 5 مساءا :

مشروب دافىء ( شاى أو قهوة ) بدون سكر أو يمكنك استعمال بدائل السكر فى التحلية مثل السكارين

(5) العشاء :

مثل الإفطار أو قطعة لحم أحمر صغيرة + نصف كوب خضار مطبوخ + سلاطة خضراء + ثلث رغيف خبز بلدى أو شامى أسمر + وحدة فاكهة ( كما فى الغذاء )

(6) إضافات :

أولا : هناك بعض الأغذية التى تقلل من مستوى السكر فى الدم مثل : البصل – الترمس

ثانيا :

الأغذية التي يجب الإقلال منها تشمل : السكر و كل ما احتوى عليه مثل – العسل بأنواعه – المربى – المياه الغازية – عصير الفاكهة – القصب و عصيره – العرقسوس – الخروب – الفطائر – الحلويات – الأيس كريم – البنبون – الشيكولاتة عدا الخالية من السكر.

ثالثا : الأغذية يفضل الابتعاد عنها تشمل : اللحوم الدسمة – المخ – الكباب و الكفتة – الطيور الدسمة ( الحمام – البط – الأوز ) – الجلد – الأسماك الدسمة – اللحوم المحفوظة ( السجق – البسطرمة – اللانشون ) – المواد الحراقة أو شديدة الملوحة ( الشطة – الفلفل الأحمر – الجبن القديم – الفسيخ – الرنجة ) – المكسرات و التسالى ( اللب – الفول السودانى – الحمص )

ملاحظات

** إن الحفاظ على نسبة جيدة لضغط الدم يعتبر كذلك مهماً للحد من خطر الإصابة بالمضاعفات على المدى الطويل ، و لابد من تخفيف الوزن إذا كان زائداً و الإقلاع عن التدخين و القيام بتمارين رياضية بشكل منتظم

-ينصح بتناول المكملات الغذائية التالية :-

-اقراص فيتامين ب المركب يوميا قرص واحد للوقاية من التهاب الاعصاب.

– عنصر الكروم CHROMIUM : على شكل اقراص – ثبت انه يساعد على تنظيم مستوى السكر.

– حمض الفا ليبويك Thioctic acid (lipoic acid) : على شكل اقراص – ثبت قدرته على تحسين استجابة الجسم للانسولين وتقليل التهاب الاعصاب.

** كما يجب القيام بفحص دوري للعينين و القدمين ، و تحليل وظائف الكلى ، و فحص نسبة الكولسترول و الدهون في الدم

** بالرغم من أن داء السكري يشكل حالة مرضية تستمر طوال الحياة في الغالب و لكن إذا تم التحكم به جيداً فإن نوعية حياة المصاب لا تتأثر كثيراً خاصة ان كان منفتحا على الحياة ومتقبلا للاصابة ومحبا لنفسه ومسامحا للآخرين فإنه يعيش حياة طبيعية ..

إليك كيفية ضبط مستوى السكر في الدم عن طريق تناول أطعمة محددة :

1-السبانخ و اللفت:

السبانخ و اللفت متشابهان في كثير من الخصائص و كيف يتعاملوا مع الجسم و كمية المواد الغذائية التي يقدموها للجسم. مرضي السكر يمكنهم تناول الكثير من أي منهم، و لا يفضل أخر عن الثاني، كلاهما لديهم فوائد عظيمة.

مريض السكر سوف يحصل علي فيتامين أ و فيتامين سي من كلاهما السبانخ و اللفت ظو وكذلك البوتاسيوم و الماغنسيوم و الحديد. السبانخ و اللفت الصغير مشتركين في سهولة الأستخدام و كلاً منهم لديه الطعم الخاص به المختلف تمامً عن الأخر.

يمكنك استخدام السبانخ واللفت بالتبادل في وصفات العصائر الأخضر، ولكن اللفت قد يكون أسهل كتسلية بين الوجبات لأنه من السهل تقطيعه كشرائح ذات طعم جيد .

تناول أطعمة مليئة بالمغذيات:

اذا كنت تبحث عن أكثر الأطعمة المغذية علي كوكب الأرض, فلديك السبانخ و اللفت , الذين يقدموا لك الكثير من الفيتامينات و المعادن أكثر من غيرها من الأطعمة بما في ذلك الفواكهه و الخضراوات.

الفول:

الفول هو أضافة عظيمة إلي الكثير من الوجبات لأنه يساعدعلي ثبات السكر في الدم بدلاً من أن يكون له تأثير ضار أو أي ثأثير أخر. الأطعمة مثل الفول لها أهمية كبيرة لأنها تساعد علي توازن الأطعمة الأخري التي ليس من الضرورة أن تكون صديقة لمرضي السكر , وبإمكانها ايضاً تقليل كمية الأنسولين المطلوبة حتي يكون ستوي السكر طبيعي في الدم.

الفول من السهل أضافته إلي أي وجبة و يدخل في العديد من الوصفات خاصة الطبق الرئيسي. بمكنك هرس بعض الفول مع البهارات و التوابل للحصول علي طعم لذيذ. و الفول متوافي في كل مكان في السوبر ماركت و كل أنحاء البلاد.

الفول يعتبر الغذاء الأساسي في النظام الغذائي لمرضي السكر, حيث يوازن مستوي السكر بالدم و يشعر المريض بإختلاف عند تناوله. الفول يمد الجسم بالعديد من الفيتامينات و المعادن و الألياف التي تساعد علي الهضم. فهو جزء من العديد من برامج فقدان الوزن بطريقة صحية .

3- الطماطم:

الطماطم من أهم الأطعمة فهي مصنفة علي أنها من الأطعمة اللميزة جداً لأحتوائها علي مادة الليكوبين و الكثير من الفوائد الصحية. مريض السكر يجب عليه الأهتمام أكثر بتناول الطماطم لأحتوائها علي جميع العوامل المغذية.

ربما تكون أفضل ميزة في الطماطم أنها سهلة الأستخدام و لها العديد من الطرق لتحضيرها. للتسلية بين الوجبات يمكن أضافة الطماطم أو صلصة الطماطم إلي الأفوكادو المهروسة والطماطم هي الأضافة الأساسية لأيطبق من أطباق المكرونة.

بالأضافة إلي الليكوبين الموجود بالطماطم،يوجد ايضاً فيتامين سي و فيتامين إي و كذلك المعادن مثل الحديد للمساعدة في الحصول علي جميع الفوائد الموصي بها طول اليوم.

مليئة بالليكوبين:

الليكوبين الموجود في الطماطم هو أهم فائدة لسبب مهم جداً وهو أن الليكوتين مرتبط بشكل روتيني كمضاد لمرض السرطان و مفيد لصحة القلب. يمكن الحصول علي الكثير من اللليكوتين الموجود في قشر الطماطم و ايضاّ عند طبخها قبل الأكل.

4-البروكلي:

لا تترك منزلك بدون وجود بروكلي, فهي الخضار الوحيد الذي يمكن أن تملأ به المنزل . البروكلي لا يحتوي علي الكثير من السعرات الحرارية و ليس خضار نشوي مثل البسلة و الذرة.

في الحقيقة . يوصي مرضي السكر بتناول كمية كبيرة من هذه الأنواع من الخضار , حيث تساعد في علاج مرضي السكر و تجعلهم أكثر صحة و سعادة.

البروكلي يحتوي علي فيتامين سي و إي اللذان يعززان الجهاز المناعي لمريض السكر. و يجعل مريض السكر يشعر بالتحسن ليس علي المدي القصير و لكن علي المدي البعيد. البروكلي يحتوي علي بروتين نباتي الذي قد يساعد في العلاج.

5- التفاح:

التفاح هو مصدر قوي للفيتامينات و المعادن و الألياف حيث يصنف كطعام صحي . مريض السكر قد يتعجب هل التفاح مسموح لتناوله أم لا. الأخبار الجيدة أن التفاح يمكنك تناوله بالقدر الذي تشاء، و يمكن مزجه مع فواكه أخري كبديل طبيعي كحلو عن الحلويات المصنعة .

المثل يقول ” تفاح كل يوم يغنيك عن زيارة الطبيب” , اتبع هذه المقولة بالأضافة إلي التوجيهات الأخري لمرضي السكر. تناول حصص متعددة من الفواكهه قد يسبب مشكلة , لذلك تأكد من تناول الفواكهه التي تمد جسمك بالمواد الغذائية التي يحتاجها بدون التعرض للخطر من خلال تناول الفواكهه بكثرة في اليوم الواحد.

6-الشوفان:

بدء اليوم بتناول بولة من الشوفان هي أول خطوة سليمة لبداية اليوم. لمرضي السكر يعتبر الشوفان من أفضل الأطعمة لوجبة الأفطار. عليك تناول الشوفان الذي لم يمر بقدر كبير من المعالجة في الصنع. الشوفان يحدث فرقاً كبيراً في مشتويات السكر في الدم. لا تتناول الشوفان المضاف إليه نكهات أضافية , لأن ذلك يعني إضافة سكر .

يمكن أضافة العديد من الأطعمة الأخري إلي الشوفان مثل الفراولة و العنب البري و التوت . سوف يضيف ذلك نكهة الفواكهة و نفس الوقت الألتزام بالتوصيات الغذائية الخاصة بمرضي السكر.

عند تناول الشوفان بشكل منتظم، يساعد علي تقليل الكوريسترول الذي قد تعاني منه . الشوفان مثل الأسفنجة حيث يبعدعنك الكرويسيرول الزائد.

7- نبات الهليون ( نوع من أنواع الخضر الربيعية):

تناول الهليون هو أمر يوصي به مرضي السكر لأنه يمد الجسم بالعديد من الفيتامينات و المعادن , و ليس خضار نشوي لذلك يمكن تناول حصة كبيرة منه. الهليون هو مصدر جيد للألياف حيث يعزز ايضاً من فقدان الوزن لذلك يوصي بتناول في برامج إنقاص الوزن من جميع الأنواع.

الهليون جيد جداً عند إضافته للسلمون , و مع كل الوجبات التي تحتوي علي بروتين مثل الفراخ و اللحمة . الهليون واحد من الخضراوات المفيدة جداً للجسم.

أفضل أوقات تناول الهليون في شهور الخريف و الصيف , ومن الصعب إيجاده طول السنة.

8- الجريب فروت:

الطعم اللاذع للجروب فروت هو شئ لا يمكنك التخلي عنه في النظام الغذائي لمريض السكر. قبل البدء في إضافة الجريب فروت إلي طعامك تأكد من أن ليس هناك أي موانع لديك، مثل الأدوية التي قد تتأثر بالسلب بسبب الجريب فروت.

أضافة السكر البديل للجريب فروت قد يساعد علي كسر الطعم اللاذع الموجود و جعله لذيذ عند تناوله، الحصول علي فوائد الجريب فروت يأتي عن طريق تناوله بشكل مباشر، لذلك اذا كنت لست من محبي الجريب فروت، جرب تناوله بإضافة بعض السكر البديل .

يساعد الجريب فروت علي إنقاص الوزن : في أكثر الأحيان يتم أضافة الجريب فروت في قائمة الطعام الخاصة لفقدان الوزن لأنه يحتوي علي سعرات حرارية قليلة و يسرع من عملية التمثيل الغذائي. الثبات علي الوزن الصحي شئ مهم جداً لمرضي السكر و الجريب فروت من أهم الفواكهة التي يجب إضافتها إلي قائمة الطعام.

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9- البرتقال:

الطعم الحمضي الجميل للبرتقال هو شئ يمكن ضمه إلي القائمة الغذائية الخاصة بمرضي السكر و بالطبع الحصول علي فيتامين سي الموجود بكثرة في البرتقال.

من فوائد البرتقال أنه يساعد مريض السكر عن الأمتناع من تناول الحلويات التي تقوم برفع مستويات السكر في الدم. أدارة مرض السكر يأتي من التفكر في تناول ذلك و عدم تناول ذاك، و أختيار الأطعمة المناسبة .

امتنع عن تناول عصير البرتقال الموجود في الأسواق لأنه يحتوي علي الكثير من السكر الغير مرغوب فيه . اصنع عصير البرتقال في المنزل و تأكد من شرب العصير فقط بدون أي إضافات .

البرتقال يعتبر رقم واحد : عندما تتناول البرتقال فأنك تفعل معروف كبير في بدنك بسبب فيتامين سي الموجود به. فيتامين سي يقوي النظام المناعي للجسم و له أهمية خاصة في أدارة مرض السكر.

10-الأفوكادو:

الأفوكادو يساعد في علاج مرض السكر لأنه لا يؤثر بالسلب علي مستوي السكر في الدم, و يوفر ايضاً العديد من الألياف و المعادن و دهون صحية لدعم نمط الحياة الصحي.

الدهون الصحية تحمي من مرض القلب و مريض السكر أكثر عرضة للتعرض لمرض القلب. لذلك من الضروري أضافة الأفوكادو إلي التشكيلة العادية للنظام الغذائي. أنه ليس أمر صعب، ببساطة يمكن أضافة الأفوكادو كطبق جانبي لا يتطلب التحضير أو الطبخ فقط يحتاج إلي التقشير.

الألياف الموجودة في الأفوكادو يعمل علي الحفاظ علي مستوي السكر و علي فقدان الوزن و الشعور بالرضا بعد تناول الوجبة الغذائية.

الأفوكادو غني بالدهون الصحية:

الدهون الصحية الموجودة في الأفوكادو تجعلك تشعر بالشبع بين الوجبات و تساعد علي خسارة الدهون الزائدة. هذه الدهون مختلفة عن الدهون المشبعة التي تسبب إنسداد الشرايين و تسبب زيادة الوزن. هذه الدهون الصحية تشكل جزء هام من النظام الصحي ولكن يتم تجاهلها.

11-سمك السلمون:

السلمون غني جداً بأوميجا 3 لذلك ستجده في قائمة الطعام الموصي بها لجميع أنواع البرامج الغذائية. السلمون يقوم بالحد من الألتهابات و يحمي من مرض القلب. السبب لماذا السلمون مفيد ومناسب لمرضي السكر ويرجع ذلك إلي أهمية صحة القلب و لأنه يساعد علي ثبات مستوي السكر في الدم وبالتالي إدارة مرض السكر يوم بيوم.

السلمون من أصح الأطعمة التي يمكن أن تأكل، دائماً يشار إلي السلمون علي أنه طعام صحي و يجب تناوله علي الأقل مرات قليلة في الأسبوع. السلمون هو واحد من مصادر البروتين الذي أجمع عليه خبراء الصحة. الجزء الأهم في تناول السلمون أنه من السهل عمل وجبة بسيطة صديقة لمرض السكر. تناول وجبة السلمون مع البروكلي هي وجبة مرضية لأن ستساعد علي ثبات مستوي السكر في الدم.

12- اللوز:

اللوز هو مكسرات مقرمشة و تسلية بين الوجبات صحية جداً و يمكن أضافته إلي الوجبات ليعزز من مستويات التغذية.فهو خفيف، لا يحتوي علي الكثير من الكربوهيدرات و لكنه ملئ بالدهون الصحية و الماجنسيوم.

من المهم معرفة إذا كان معدلات الماجنسيوم قليلة في الجسد بسبب مرض السكر، فعليك حينها تناول الأطعمة التي تحتوي علي الماجنسيوم مثل اللوز لرفع مستويات الماجنسيوم في الجسم، لأن الماجنسيوم معدن مهم جداً يحتاجه الجسم خاصة لصحة العظام.

تناول اللوز الخام الغير مملح للحصول علي نتائج مرضية. اللوز المحمص يكون فيه دهون أكثر بسبب الزيت الذي حمص فيه.

بروتين و دهون صحية: اللوز يعطي دهون و بروتين صحي للنظام الغذائي، وهو مفيد جداً للتحكم في مستويات السكر في الدم.

13- التوت:

كلما شعرت بالكسل و ليس لديك طاقة كافية , ابحث عن التوت البري لأنه يحتوي علي مضادات للأكسدة و الألياف و هي فاكهة صديقة لمرض السكر.

التوت لديه طعم مميز لذيذ و ليس له أضرار بالنسبة لنسبة الجلوكوز بالدم, ولكنه يساعد الجسم علي التحكم في مستوي السكر بالدم عن طريق المساعدة في عملية إنتاج الجلوكوز بالدم.

الطعام قد يؤذيك و يضر الجسم أو يؤثر بطريقة سلبية علي مرضي السكر لذلك من المهم ان تكون الوجبات اليومية تضم العديد من الأطعمة المتنوعة لتدعيم الجسم و ليس عرقلته.

المواد المضادة للأكسدة موجودة بوفرة في التوت، و هو أضافة جيدة جداً للحلويات و أطعمة أخري لأن له مذاق حلو عند خلطه مع باقي المكونات.

14-الزبادي اليوناني:

الزبادي اليوناني أثبت وجوده في الأونة الأخيرة بين منتجات الألبان , لأنه يوفر بروتين أكثر عن الزبادي العادي. يمكن لمريض السكر أضافته إلي النظام الغذائي بدون قلق من حدوث أي مشاكل.

أضف الزبادي اليوناني إلي العصائر للحصول لي القوام المناسب و لأضافة البروتين له. الزبادي اليوناني بديل جيد جداً عن القشطة الحامضة و المايونيز حيث توفر كالسيوم أكثر و دهون أقل و بالتالي العيش حياة أكثر صحة.

استخدم منتجات الألبان الخالية من الدسم: عند اختيار منتجات الألبان و الزبادي تأكد من أختيار المنتجات الخالية من الدسم. توصي الجمعية الأمريكية لمرضي السكر بالمنتجات الخالية أو قليلة الدسم , و أقترحت ايضاً التوقف تدريجياً عن المنتجات كاملة الدسم حتي يتيح لك الوقت التعود علي فرق الطعم.

15- الكرنب:

الكرنب واحد من الخضراوات التي لا ثؤثر علي مستوي السكر الجلوكوز بالدم. و مفيدة جداً عند فقدان الوزن لأنها خضار يمكن تناول أي كمية منه بدون قلق .

الكرنب مفيد جداً لأنه يعطي الأحساس بالشبع لمدة طويلة، لذلك فهو اختيار جيد لأي وجبة. هناك الكثير من الوجبات التي يكون فيها الكرنب النجم الأوحد مثل شوربة الكرنب أو ملفوف الكرنب ( المحشي)

يوصي بأن تتناول نصف طبق من الخضراوات مثل الكرنب, واجعله عامل جذب للوجبة و أنها فكرة جيدة لطبخ الكرنب بطريقة تجعل مذاقه لذيذ.

الخضراوات ذات اللون الأخضر تمد مرضي السكر بالكثير من الخيارات، و هناك خضراوات أخري تساعد في منع الأصابة بمرض السكر. عند البحث عن الأطعمة المناسبة لمرضي السكر ضع في الأعتبار ايضاً الأطعمة المقترحة لمنع التعرض لمرض السكر، لأنها بالتأكيد ستكون مفيدة لمريض السكر ايضاً

16-الكينوا:

من المؤكد أنك سمعت عن الكينوا في السنوات الأخيرة، فهي ظهرت مع الأتجاه الذي يدعو للأطعمة الخالية من الجلاتين. يعرف الكينوا علي أنه مثل الحبوب لأنه يشبه الحبوب في بعض الخصائص و يطبخ مثل الحبوب، و ولكنه ليس مثل الحبوب لأنه خالي من الجلاتين.

لمرضي السكر، الكينوا يمثل اختيار أفضل من الأطعمة التي تزيد من مستوي السكر في الدم مثل الأرز الأبيض و المكرونة . الكينوا هي بروتين كامل و ألياف و كذلك مجموعة كبيرة من الفيتامينات و المعادن. اذا كنت لم تجرب الكينوا من قبل فقم بقياس مستوي السكر قبل و بعد أكل الكينوا حتي تتعرف كيف تتعامل معه.

الكينوا خالي من الجلاتين و عليك التغيير إلي نظام غذائي خالي من الجلاتين إذا أردت فقدان الوزن من السهل عمل أختبار لحساسية الجلاتين عن طريق الأمتناع عن تناول الأطعمة التي تحتوي علي الجلاتين لمدة أسابيع قليلة لمعرفة إذا كان هناك تحسن ملحوظ، الطبيب قد يساعدك في هذا الأمر.

17-الجزر:

الجزر من الخضراوات الغير نشوية الذي يوصي مريض السكر بتناوله، لأنه سيحصل علي مواد مضادة للأكسدة علي شكل فيتامين أ من البيتا كارتين، و لكن الهم من ذلك هو الألتزام بقائمة الطعام المسموحة لمريض السكر.

سيكون عليك تجربة الجزر البرتقالي الذي يسمي بالجزر الصغير .بعض الشركات المصنعة بدأو يغيروا من العلامات اللاصقة لأنهم في الحقيقة لا يستخدموا الجزر الصغير ولكن الجزر الأخر الكبير .

الجزر له سمعة مشهورة في أنه يساعد علي البصر بفضل وجود البيتا كاروتين الذي يتحول إلي فيتامين أ في الجسم و يساعد علي تحسين الجهاز المناعي للأنسان و علي صحة العين .

18 – بذور الكتان:

بذور الكتان هو الصديق الجديد لمرضي السكر لأنه يعطي الألياف و أوميجا 3 و يمكن أضافته إلي أي وجبة أساسية أو أي وجبة خفيفة.

القشور الموجودة في بذر الكتان تمثل مواد مضادة للأكسدة، تساعد علي الحماية من ضرر الخلايا الحرة، لذلك بذر الكتان هو طعام مناسب جداً لمرضي السكر و يستحق التجربة.ذكرت الأبحاث أن الأكل الصحي هو الطريق الأولي للتحكم في مرض السكر و الطريقة الثانية هي تناول بذر الكتان.

يمكن استخدام بذر الكتان البودر و أضافته إلي الشوربة أو السلطة أو العصائر. سيحصل مريض السكر علي الأوميجا 3 من خلال بذور الكتان و هي مختلفة عن الأوميجا 3 الموجودة في السلمون و الأسماك. النوع الموجود في بذر الكتان يسمي أيه أل أيه بينما الأوميجا 3 الموجودة في السمك تسمي دي أتش أيه و كذلك إي بي أيه. يجب عليك تناول جميع الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 .

19- الأرز البني:

الأرز البني هو طبق جانبي جيد جداً خاصة مع السلمون لأن لديه نكهة مختلفة عن الأرز الأبيض و يوفر الكثير من الفوائد.

الأرز البني يحتوي علي ألياف أكثر من الأرز الأبيض، لأن الأرز البني محتفظ بجميع أجزائه علي عكس الأرز الأبيض الذي تم تجريده من نخالته. الألياف تجعلك تشعر بالشبع و تساعد علي الهضم.

الأرز الأبيض يحتوي علي كربوهيدرات لا تؤثر علي مستوي السكر بالدم.

ابتعد عن الأرز الأبيض: علي عكس الأرز البني ، الأرز الأبيض تم معالجته و لا يحتوي علي فوائد جيدة مثل الأرز البني. الأرز الأبيض يؤثر علي مستوي السكر بالدم و يحتوي علي ألياف أقل من الأرز البني.

20-البطاطا:

البطاطا هي أفضل أختيار من بين الخضراوات النشوية لأنها تجعلك تشعر بالشبع لمدة طويلة. تحتوي البطاطا علي البيتا كاروتين التي يحولها الجسم إلي فيتامين أ و الذي يعزز من الجهاز المناعي.

البطاطا هي مصر جيد للألياف، الذي يفيد في عملية الهضم و يمنع حدوث الأسهال أو الأمساك. عمل البطاطا في الفرن هي أفضل طريقة لتناولها بدون أضافة أي سعرات حرارية أضافية، بالأضافة إلي طعمها اللذيذ.

من الوارد أنك سمعت أنه يفضل تناول البطاطا الحلوة عن البطاطا البيضاء لأنها غير صحية. ولكن طالما تشوي البطاطا في الفرن فهي تعتبر مصدر جيد للمواد الغذائية بالنسبة لمريض السكر.

21-التوت البري:

التوت البري هو مصدر غني للعديد من المواد الغذائية التي تساعد الجسم في العديد من الطرق و في نفس الوقت تحافظ علي المستوي الصحي للجلوكوز بالدم.

التوت البري فعال جداً في فقدان الوزن و تقليل مستوي الكوليسترول، هذان العاملان يدعما الصحة العامة و يساعدا في تخفيف اعراض مرض السكر.

بسبب كمية السكر المركزة في التوت البري المجفف يكون التوت البري الطازج هو أفضل خيار . المواد المغذية الموجودة في التوت البري تجعله خيار ممتاز لنظام الحياة الصحية. يمكن ايضا عمل عصير من التوت البري لتقليل مستوي السكر في الدم.

22-أطعمة الصويا:

هناك الكثير من الأطعمة المشتقة من فول الصويا، الفول الصويا اختيار جيد لأنه يحتوي علي كمية كبيرة من البروتين و الألياف مع كربوهيدرات أقل و سعرات حرارية قليلة. يمكن تناول فويا الصويا كبديل عن اللحوم كمصدر للبروتين.

هناك عامل واحد يجب أخذه في الأعتبار هو علاقة فول الصويا بصحة الغدة الدرقية . اذا كان لديك مشكلة في الغدة الدرقية أو كنت تعاني مها في الفترة الأخيرة، عليكي القيام بالبحث قبل تناول فول الصويا.

منتجات الصويا صنفت أنها تخفض من مستوي السكر في الدم لذلك يمكنك تناول كمية كبيرة منها بدون الشعور بالقلق

23-الفراولة :

استخدمها في مجمدة أو طازجة . يمكن أضافة الفراولة إلي العصائر أو في عمل المثلجات. هناك شئ يجب الحذر منه أن مربي الفراولة أو فراولة الكيك يضاف إليها الكثير من السكر لتحسين طعمها لذلك لا تتناول هذه الفراولة.

بسبب وجود الفركتوز الموجود في الفراولة لا يجب أكل كمية كبيرة من الفراولة في وقت واحد. لأنها واحدة من أشهي الفواكهة، فمن السهل تناول كمية كبيرة و انت غير مدرك لذلك.

24-خبز الحبوب الكاملة :

استخدم دائماً خبز الحبوب الكاملة في عمل الساندوتش . لأنه يحتوي علي الحبوب التي تمنحك المعادن و الألياف , و هو خيار أفضل من الخبز الأبيض الذي يسبب مشاكل لمرضي السكر .

من حسن الحظ هناك العديد من الخيارات المتاحة لخبز الحبوب الكاملة .علي مريض السكر متابعة كيف يتأثر السكر في الدم عند تناول الأطعمة المختلفة و استجابة مستوي السكر لأنواع الخبز المختلفة ليساعدك في بناء النظام الغذائي الخاص بك.

ابتعد عن تناول الخبز الأبيض: الخبز الأبيض مثل الأرز الأبيض عليك الأبتعاد عنهم و استبدالهم بالحبوب الكاملة .

25-الخيار:

أضف الخيار إلي نظامك الغذائي فهو طريقة ممتازة للحصول علي المعادن و الفيتامينات وكذلك الماء. فيتامين بي الموجود بالخيار يساعد علي التركيز و قشر الخيار يحمي من أنواع مختلفة من مرض السرطان . الخيار موجود في قائمة النظام الغذائي لفقدان الوزن لأنه يسهل عملية خسارة الوزن. مريض السكر علية الأهتمام بالوزن و الأبيتعاد عن الوزن الزائد، الخيار سيكون عامل مساعد في هذه النقطة.

عليك مساعدة جسمك علي الأرتواء و الخيار يقوم بذلك لأنه يحتوي علي كمية كبيرة من الماء . البقاء مرتوياً طول اليوم يساعد علي ثبات مستوي السكر في الدم، لذلك يجب تناول الأطعمة التي تحتوي علي الماء و شرب الماء طوال اليوم.