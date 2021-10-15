محمد بن مسعود - الدمام - شاهد.. رسالة عاجلة للرئيس هادي .. برلمانيون يطالبون وقف وإلغاء اتفاق ستوكهولم.. وثيقة

طالب 38 برلمانيًا يمنيا، الخميس 14 أكتوبر 2021، من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وقف العمل باتفاق ستوكهولم الموقع مع مليشيا الحوثي والذي رعته الأمم المتحدة في ديسمبر 2018.

ودعا النواب الـ38 في مذكرتهم الموجهة إليه إلى إيقاف العمل باتفاقية ستوكهولم وإلغاء الالتزام بها وتوجيه الجيش بتحرير ما تبقى من مدينة الحديدة وذلك ردا على تصعيد الحوثي وفرضه حصارا على قرابة 35 نسمة في مديرية العبدية بمأرب.

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وشدد أعضاء البرلمان على ضرورة تحريك جميع الجبهات العسكرية في بقية المحافظات لتحريرها وصولا إلى تحرير العاصمة صنعاء.

وارجع النواب مطالبتهم بإلغاء اتفاقية ستوكهولم إلى تنصل الحوثيين عن جميع التزاماتهم باتفاقية ستوكهولم واستمرار قصفها للمدن والأحياء السكنية في الحديدة ومأرب والضالع وشبوة وتعز والبيضاء.

وبحسب البرلمانيين فإنه لا خيار أمام تعنت الحوثيين إلا إنهاء انقلابهم المشؤوم بالحسم العسكري واستعادة الدولة..

وفي 13 ديسمبر 2018، وقعت الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران، اتفاقا برعاية الأمم المتحدة يقضى إلى وقف إطلاق النار و إعادة الانتشار في الموانئ ومدينة الحُديدة، خلال 21 يوماً من بدء وقف إطلاق النار؛ إلا أن ذلك تعثر حتى الآن بسبب رفض الحوثيين تنفيذ بنود الاتفاق رغم مرور عامين وتسعة أشهر على توقيعه.