التعاون الإسلامي: نساند جميع إجراءات السعودية لحفظ أمنها واستقرارها

الرياض - محمد عبدالله - شدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم، على وقوف المنظمة ومساندتها جميع إجراءات المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها، مؤكدًا أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي.

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المدنيين الأبرياء في المملكة بالطائرات المسيرة المفخخة، مشيدًا في الوقت ذاته بكفاءة وقدرات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير إحدى تلك الطائرات قبل الوصول إلى هدفها في مدينة جازان.

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