القبض على موظف بـ«البلدية» لحصوله على رشوة مقابل تقسيم عقد إيجار عقار

الرياض - محمد عبدالله - ألقت الجهات المعنية، القبض على موظف يعمل بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإحدى المناطق لحصوله على رشوة بمبلغ (20.000) عشرين ألف ريال من أصل مبلغ (125.000) مئة وخمسة وعشرين ألف ريال من أحد المستثمرين.

وصرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، بينها القبض على موظف يعمل بـ«البلدية» لحصوله على رشوة مقابل تقسيم عقد إيجار عقار بين المستثمر والأمانة بهدف تخفيض قيمة العقد.

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هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية وتصدر الأحكام القضائية