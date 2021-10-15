مقتل ابرز مقاتلي العبدية في مارب(صورة)

محمد بن مسعود - الدمام - قتل ابرز مقاتلي مديرية العبدية بمحافظة مأرب شرق البلاد مساء اليوم. وافاد مصدر عسكري ان أحمد ياسر بلغيث و ناصر أحمد بلغيث قتلا اليوم. قد يهمك ايضاً وذالك اثر مواجهات عنيفة بين الجيش الموالي للشرعية وجماعة الحوثيين. ولقي مقتلهم اثر المواجهات في جنوب المديرية التي تتعرض لحصار خانق.

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